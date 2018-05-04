Ученые: Cамая длинная прямая по суше проходит через Беларусь 4.05.2018, 8:59

Линия соединяет китайский город Цзиньцзянь и португальский Сагриш.

Ученые-компьютерщики Рохан Чабукшвар из United Technologies Research Center в Ирландии и Кушал Мухерджи из IBM Research в Индии определили самый длинный прямой путь, который можно преодолеть по суше.

Об этом сообщает издание Newsweek.

Исследователи взяли за основу модель рельефа земной поверхности Национального управления океанических и атмосферных исследований министерства торговли США. Она показывает всю планету с точностью до около 1,8 километра.

Чтобы не просчитывать огромное количество вариантов, ученые использовали при построении компьютерного алгоритма математический метод ветвей и границ. В результате вычисления заняли 45 минут на стандартном «лэптопе».

Оказалось, что самый длинный прямолинейный путь по суше на нашей планете составляет 11 241,1 километра. Начинается он в китайском городе Цзиньцзянь и заканчивается в португальском населенном пункте Сагриш.

По пути же человеку, который хотел бы предпринять такое путешествие, надо пересечь Монголию, Казахстан, Россию, Беларусь, Украину, Польшу, Чехию, Германию, Австрию, Лихтенштейн, Швейцарию, Францию и Испанию.