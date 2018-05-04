Пашинян 2.0 4.05.2018, 9:10

Никол Пашинян

Фото: Panorama.am

О перспективах избрания нового премьера Армении.

В Армении лидер массовых протестов, депутат Никол Пашинян вновь официально выдвинут кандидатом на должность премьер-министра. В поддержку кандидатуры Пашиняна поставили подписи 41 из 105 депутатов парламента – представители трех оппозиционных фракций.

Правящая Республиканская партия, располагающая большинством в парламенте, ранее заявила, что поддержит кандидата в премьеры, в поддержку которого выскажутся более одной трети депутатов.

Это заявление было сделано вечером 2 мая – после массовых акций протеста сторонников Пашиняна, которые перекрыли главные улицы Еревана, шоссе в международный аэропорт, заблокировали станции метро и правительственные здания.

1 мая депутаты от Республиканской партии проголосовали в парламенте против кандидатуры Пашиняна, и он не был избран. Новое голосование должно пройти 8 мая. Если премьер вновь не будет избран, парламент будет распущен, и состоятся новые выборы.

Массовые протесты в Армении начались в середине апреля. Демонстранты сначала требовали отставки премьера Сержа Саргсяна, а после его ухода 23 апреля – избрания Пашиняна новым премьером. В ненасильственных акциях протеста участвуют сотни тысяч людей по всей стране.

Ситуацию в Армении и перспективы избрания Никола Пашиняна премьер-министром страны в эфире Радио Свобода обсуждают журналист Стелла Мхитарян и экономист Ваагн Хачатрян.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза – старший.

Владимир Кара-Мурза-старший: В Армении лидер массовых протестов - депутат Никол Пашинян - вновь официально выдвинут кандидатом на должность премьер-министра. Новое голосование должно пройти 8 мая. Если премьер вновь не будет избран, парламент будет распущен и состоятся новые выборы.

Ситуацию в Армении и перспективы избрания Никола Пашиняна мы обсудим с журналистом Стеллой Мхитарян.

Стелла, как вы считаете, почему Армения вступила в полосу глубокого кризиса?

Стелла Мхитарян: Это обусловлено тем, что из-за сложившейся там ситуации и политической системы страна пребывает в очень нехорошем состоянии. Люди доведены уже до крайности. А коррумпированная система привела к тому, что люди очень плохо живут. Наверное, это был уже предел.

Владимир Кара-Мурза-старший: И слава Богу, что это мирным путем разрешается пока.

Стелла Мхитарян: Надеемся, что так и будет, потому что протест абсолютно мирный, никаких иных призывов не было и не предвидится. Люди хотят, чтобы их услышали, и пока у них это получается мирным волеизъявлением. И приятно, что все носит мирный характер. Конечно, никто не хочет, чтобы это переросло в какие-то столкновения или что-то подобное.

Владимир Кара-Мурза-старший: Генеральная уборка центральной площади – логичное продолжение многодневных протестов, считают жители Еревана. Подробности – в репортаже Алены Островской, Reuters.

Корреспондент: Покой царил в Ереване в четверг утром. После длившихся более двух недель протестов жители армянской столицы вышли на уборку центральной площади. Надо использовать затишье перед новыми манифестациями, считает активистка Сирануш Магакян.

Сирануш Магакян, студентка: Несколько дней у нас будет отдых. Это наш любимый город, и мы не можем вот так просто оставить... Люди пришли, днями проводили здесь время. И мы не можем оставить все вот таким образом.

Корреспондент: Лидер протестов Никол Пашинян накануне объявил однодневную паузу, чтобы провести переговоры с правящей партией. После всеобщей забастовки и перекрытия трасс, железных дорог и аэропорта республиканцы заявили о готовности проголосовать за назначение Пашиняна на пост премьер-министра. На заседании в понедельник партия власти его кандидатуру отклонила.

Участник протестов Гагик Арагелян убежден, что руководству страны необходимо прислушиваться к народу.

Гагик Арагелян, отставной военный: Должна быть уступка, они должны уступить нам. Ведь это не уступка для Пашиняна, а это уступка для народа – великого народа, который вышел... весь народ вышел на улицу.

Корреспондент: Новое голосование в парламенте назначено на 8 мая. Никол Пашинян вновь будет единственным кандидатом - правящая партия не стала выдвигать своего.

Владимир Кара-Мурза-старший: Сейчас у нас на связи из Еревана Ваагн Хачатрян, экономист, политический аналитик, бывший мэр Еревана.

Ваагн, какие экономические процессы привели к такому серьезному кризису в республике?

Ваагн Хачатрян: То, что у нас есть сейчас, было предсказуемо, наверное, лет 10-15 назад. Система, которая работает не на народ, не на граждан своей страны, а на отдельных людей, на отдельный клан, в принципе, так и должна закончить свою судьбу. В течение 15 лет народ, сколько мог, восставал – во время выборов, которые были в 98-м году, в 2003-м, в 2008-м, в 2013 году, но не мог добиться своего. Потому что власть сама решала, кто должен быть руководителем страны, народ лишили этой возможности.

И экономическая система, которая работала в республике в течение последних 15-20 лет, она работала только на отдельную группу. Олигархическая, клановая система, неконкурентоспособная экономика внутри. Люди не могли привозить или производить что-то без разрешения или без "крыши", которая работала в правительстве или в верхах. И эта система привела к тому, что у нас 30 процентов населения считаются бедными, 18 процентов – безработные. Люди уезжают. За последние 10 лет около 350 тысяч эмигрировали в Россию, в другие страны Европы и в Америку.

То, что происходило в последние 10-15 лет, и обусловило ситуацию, которая у нас сложилась за последний месяц, то есть мирное восстание, бунт народа против нынешней власти, нынешней правящей элиты.

Владимир Кара-Мурза-старший: А была ли в Армении полноценная оппозиция? Или там в основном действовала система кланов?

Стелла Мхитарян: В Армении в любой сфере действует система кланов. Даже окончив университет, устроиться на работу невозможно, потому что все делается через "знакомых". И правящая партия до сих пор пока остается.

Владимир Кара-Мурза-старший: А может быть, правящая партия опасается репрессий или люстрации со стороны новых властей?

Стелла Мхитарян: Наверное, дело в том, что любой человек, кто бы он ни был, когда он у власти, он привыкает к ней. Никто же не захочет ее просто так отдать. Мне кажется, что дело еще и в этом. Поэтому до последнего за нее будут цепляться.

Но сейчас, по крайней мере, есть надежда на то, что все разрешится мирным путем. И если треть всех депутатов поддержит народного кандидата, то он и будет избран. И это будет ясно уже 8 мая.

Владимир Кара-Мурза-старший: А почему бескровно старый режим отдает свою власть?

Ваагн Хачатрян: Ответ можно найти в хронологии развития Армении за последние 15-20 лет. До изменения Конституции мы избирали президента, который имел огромную власть. Но после изменения Конституции сейчас уже президента не избирают, и парламент должен избирать премьер-министра. То есть мы перешли на парламентскую систему правления. И после каждого избрания президента у нас были большие проблемы, стычки. Апогей был 1 марта 2008 года, когда власть применила силу – убили 10 человек. Все граждане Армении об этом очень хорошо знают. И наверное, власть тоже понимала, что у нее такого ресурса нет применять силу.

Кроме того, нынешний руководитель оппозиции Никол Пашинян применял новую технологию. В этом движении принимала активное участие молодежь: студенты, много школьников. И наверное, это тоже воздействовало на власть, что они решили отказаться от применения силы. И до сих пор это все работает. И очень радостно, что Серж Саргсян понял, что он не может применять силу, и подал в отставку.

Но я не понимаю, почему правящие элиты, правящая партия, которая имеет большую фракцию – 58 человек – в парламенте, сопротивляются. Бессмысленно сопротивляться. Это создает дополнительные проблемы не только для Никола Пашиняна, не только для людей, которые на улицах протестуют, но и для государства Армении. Вот это мне непонятно. Я надеюсь, что 8-го числа они все-таки решатся голосовать за Никола Пашиняна, отдадут ему власть.

Хотя я не думаю, что жизнь будущего правительства будет легкой, что они смогут сразу решить все проблемы, потому что проблемы огромные, даже иногда кажется, что они неразрешимые. Но все равно народ решил так, он стоит за лидером нынешней оппозиции, за лидером движения, и наверное, он готов перенести все тяготы, которые еще будут.

Но самое главное, что у народа появилась надежда, которой не было последние 20 лет. Появилась надежда, что можно все изменить, что мы можем это сделать, что мы можем жить в лучших условиях.

Владимир Кара-Мурза-старший: Стелла, а вы опасаетесь обострения ситуации в Нагорном Карабахе?

Стелла Мхитарян: Насколько мне известно, сейчас там ситуация относительно стабильная и спокойная, насколько это возможно с учетом сложных, длительных отношений. Там все время как на пороховой бочке. Но я надеюсь, что не будет никакого обострения, потому что никому этого не хочется. Не думаю, что к этому есть какие-то предпосылки сейчас. То, что сейчас происходит, - это внутренняя политика, внутренние дела граждан Армении. А Нагорный Карабах – это немножко другая история. И надеюсь, что это не будет как-то взаимосвязано, не будут пытаться извлечь выгоду другие стороны из ситуации с Нагорным Карабахом.

Владимир Кара-Мурза-старший: И не надо забывать про стабилизирующую роль российских Вооруженных сил, российских дипломатов.

Стелла Мхитарян: Безусловно. Конечно, ситуация очень сложная. И есть такой сдерживающий фактор, потому что очень сложные отношения с Азербайджаном. И Россия, конечно, играет сдерживающую роль в этом вопросе.

Владимир Кара-Мурза-старший: Всегда в такие дни вспоминается трагическая история, по-моему, 98-го года, когда группа вооруженных лиц расстреляла часть оппозиции, заседавшей в парламенте. Чем закончилось то расследование? И какова официальная его версия?

Ваагн Хачатрян: Это было 27 октября 1999 года. Тогда погибли глава парламента, премьер-министр и еще пять человек. До сих пор никаких четких ответов нет. Люди, которые осуществили этот теракт, осуждены пожизненно, они сидят в тюрьмах. Всех жителей Армении интересует, кто является заказчиком, но он до сих пор неизвестен. И когда есть возможность изменить власть, этот вопрос всегда задается. И сейчас тоже Пашиняну задают вопрос: "Как вы будете поступать с решением вопроса 27 октября 1999 года?".

Я очень сомневаюсь, что продвижение будет, потому что уже прошло много лет. Но я уверен, что новые задачи будут поставлены перед прокуратурой или следственной группой – еще раз поднять материалы, чтобы хотя бы уточнить, откуда это пошло. Все очень странно – что происходило тогда.

Кстати, то же самое касается и 1 марта 2008 года. Десять человек погибли в центре Еревана, но до сих пор те, кто убил этих людей, не осуждены. Никто не знает, кто дал команду, кто это осуществил. Хотя есть тогдашний президент и все руководящие работники министерств, полиции и так далее. Но оказывается, что желания нет ни у прокуратуры, ни у следственной группы, ни у руководства государства ответить на вопрос, как это все случилось.

То есть такие вещи, которые очень обостренно воспринимает любой гражданин Армении, еще есть. И наверное, будущему правительству, которое будет, я надеюсь, избрано в соответствии с Конституцией, надо на этот вопрос ответить. Потому что это очень болезненные вопросы для всех граждан Армении.