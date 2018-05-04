Слонимские активисты добились извинений от начальника Кореличского РОВД 4.05.2018, 9:20

Слонимцы и дальше будут бороться с незаконными действиями милиции.

25 марта по дороге на Минск на территории Кореличского района сотрудниками Кореличского РОВД была оставновлена одна из слонимских маршруток, в которой несколько активистов Слонимского объединения демократических сил ехали на празднование 100-летия Белорусской Народной Республики, сообщает «Радыё Рацыя».

Маршрутку с пассажирами на Минск задержали на несколько часов в Кореличах, а потом отпустили. Так слонимцы не смогли попасть вовремя на празднование юбилея БНР в Минск.

Активисты Павел Севастьян и Алесь Масюк написали жалобу начальнику кореличской милиции Валерию Соловьеву, чтобы он объяснил, по какому поводу они и все остальные пассажиры были задержаны и их несколько часов без всякой причины продержаны в Кореличах.

И только более чем через месяц на имя Павла Севастьяна пришел ответ из Кореличского РОВД за подписью начальника Валерия Соловьева.

Соловьев сообщил, что (цитата согласно оригиналу) «причиной остановки и доставки водителя автобуса в Кореличский РОВД явилась необходимость проведения освидетельствования на предмет употребления спиртных напитков и проверка законности осуществления междугородних перевозок автомобильным транспортом. На основании собранных материалов, вынесено заключение о прекращении проверки... Приношу Вам свои извинения за причиненные неудобства».

По словам Павла Севастьяна, слонимцы планируют обжаловать ответ начальника Кореличского РОВД Валерия Соловьева.