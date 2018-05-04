Сегодня в Минске перекроют улицу Орловскую 4.05.2018, 9:35

Движение ограничат из-за следственного эксперимента.

Движение транспорта на участке улицы Орловской временно ограничат днем 4 мая. Об этом сообщили в УСК по Минску.

Ограничение движения по улице Орловской от улицы Азизова до Сморговского тракта связано с проведением следственного эксперимента по факту наезда на пешехода с причинением тяжкого телесного повреждения. Предполагаемое время проведения следственного действия — два часа (с 10.30 до 12.30).

Для исключения заторовых ситуаций следователи рекомендуют участникам дорожного движения планировать маршрут с учетом этой информации.