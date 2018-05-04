Дерипаска и компания: новая партия наглых «старушек» Алексей Мельников

4.05.2018, 9:40

Алексей Мельников

Это – ожившая классика. «12 стульев». Глава – «Голубой воришка».

После американских санкций, за помощью к российскому начальству побежали миллиардеры — сначала Дерипаска, затем Вексельберг и вот – Мордашов.

«Новая партия старушек? … Дети Поволжья? … … Тяжелое наследие царского режима?»

«Ни возрастом, ни полом эти … люди не гармонировали с задачами социального обеспечения».

Вы – Дерипаска, Вексельберг, Мордащов, считаетесь частными предпринимателями?

Вот и отлично — предпринимайте. Сами. На свой страх и риск. Не залезая в общественный карман, это – не ваши деньги. И не заставляйте вас содержать – давать вам заказы, гарантии и т.п. Берите свои личные миллиарды и тратьте на свои бизнесы. Если у вас с ними проблемы.

Если же вы — Дерипаска, Вексельберг, Мордащов, страдаете от санкций, главная причина которых – деятельность Путина, то меняйте в стране Президента, Госдуму, меняйте Путина, требуйте изменения политики – тогда и санкции отменятся.

Вы же не заодно с Путиным? Или, все-таки, заодно? Крым – ваш или не ваш? Скажите. Не бойтесь.

Алексей Мельников, livejournal.com