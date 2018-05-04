Коллапс в Кремле точно наступит: осталось несколько лет 5 4.05.2018, 9:56

2,451

Соседям надо приготовиться к серьезным потрясениям в РФ.

Ежегодный отчет Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) зафиксировал первое за двадцать лет и рекордное сокращение военного бюджета России – в 2017 году траты РФ на оборону по сравнению с 2016-м уменьшились на 20%. Почему такое сокращение нельзя принимать за чистую монету и сколько времени РФ осталось до коллапса, "Апострофу" рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин:

- Я думаю, что цифре в 20% сокращения военного бюджета России можно доверять. Но надо иметь в виду, что, во-первых, финансирование военных расходов в РФ очень часто идет не через военные статьи бюджета, а, во-вторых, иногда они финансируются вообще не из бюджета. Есть так называемый "бассейн", альтернативный бюджет, никому не подотчетный – примерно, как общак: олигархам по-хорошему предлагают поделиться – на выборы или еще какой-то проект. И они делятся. Естественно, это нигде не прописано, ни в каких нормах налогообложения не зафиксировано.

Никто не знает, во сколько раз меньше бюджета этот "бассейн". Наверное, во много раз меньше. Но это никем не контролируемый специфический источник средств, которые никакому парламенту, никакому SIPRI никто никогда показывать не будет – они просто закрыты. И эти деньги можно использовать, совершенно не касаясь каких-то социальных расходов, образования – только туда, куда нужно властной корпорации.

В бюджете ведь нет денег на поддержку "ЛНР-ДНР", а кто-то их поддерживает. Значит, откуда-то деньги берутся. В бюджете не было денег на химическое, бактериологическое оружие, а исследования по этой части велись. То же самое - в Иране и Северной Корее.

Преимущество такого рода корпоративного государства заключается в том, что есть непрозрачная часть финансовых поступлений, которая вообще никем не контролируется. И какая доля из них идет на вооружения – никому неведомо.

Очень может быть, что официально цифры военных расходов снижены, но это не значит, что денег у военно-промышленного комплекса стало меньше. Я не думаю, что военные в Российской Федерации испытывают дефицит денежных средств. "Бассейн" ведь можно увеличить, подняв нагрузку на олигархов. Или большая часть денег пойдет не на строительство каких-нибудь загородных резиденций, а их "серым" образом будут вкладывать в оборонку. Ну а как еще?

С другой стороны, большие военные проекты ведь долгосрочные. Получается, значительную часть денег вложили раньше, и начатое будут доделывать.

Думаю, рассуждать о том, что Россия вдруг перешла на мирное сосуществование, как в свое время сделал Никита Сергеевич Хрущев, едва ли есть смысл – сейчас не то время.

Конечно, денег становится меньше, приходится их четче контролировать. Проблемы это, разумеется, создает. Но не такие, которые бы сломали спину. Россия все-таки страна безумно богатая, экономика рыночная, очень существенную роль имеет "серая" экономика, производство ориентировано на рыночный спрос...

Никакого крушения режима в ближайшей перспективе не просматривается. Просматривается продолжение застоя, отставание от соседей, рост меньше или около 1% в год. Но это ведь все равно рост. Это пока не коллапс – еще лет на несколько хватит. Ну а потом все равно будет коллапс. Но радости от этого будет чрезвычайно мало, даже соседям.