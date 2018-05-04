Белорусско-украинские отношения вновь приближаются к условной «красной зоне» 1 4.05.2018, 9:59

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В вероятный кризис вовлекаются спецслужбы.

25 апреля Служба безопасности Украины официально сообщила о попытке КГБ Беларуси завербовать украинского гражданина для сбора и передачи белорусской спецслужбе конфиденциальной информации. Новость была подхвачена СМИ и широко растиражирована. Между тем, уже 26 апреля СБУ удалила сообщение о попытке вербовки со своего сайта без каких-либо пояснений. Стоит отметить, что обстоятельства вербовки, сообщенные украинской спецслужбой на минувшей неделе, совпадали с прошлогодней историей. Высока вероятность, что речь идет об одной и той же ситуации, пишет Belarus in focus.

Напомним, что 27.03.2018 Лукашенко и Петр Порошенко провели телефонный разговор. Судя по крайне скупому освещению события официальными источниками, результаты беседы руководителей двух государств не самые позитивные. Этим можно в частности объяснить оскорбительное по форме высказывание А. Лукашенко в отношении революции в Украине во время его выступлении с ежегодным посланием 24.04.2018. После которого СБУ и разместила сообщение о вербовке гражданина Украины белорусской спецслужбой.

Как правило, факт выявления вербовочной активности иностранных спецслужб публично не оглашается, а используется для оперативной игры против недружественных разведок. Либо становится предметом негласного разбирательства, если речь идет о разведках дружественных стран.

Целенаправленное оглашение подобной информации, тем более манипулирование ею (представление старого случая в качестве очередного и недавнего), является политическим решением официального Киева. И свидетельствует о серьёзном кризисе двусторонних белорусско-украинских политических отношений на высшем уровне.

То, что спецслужбы вовлекаются в негативную политическую динамику, представляет большую проблему. Так как в силу их особого статуса в системе органов национальной безопасности это способно создать сложности во взаимодействии и для прочих силовых ведомств Беларуси и Украины.