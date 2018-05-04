Призывник: Могу рассчитывать на отсрочку, если на мне висит кредит и запланирована свадьба? 3 4.05.2018, 10:14

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У 22-летнего белоруса за плечами высшее образование и год военной кафедры.

Молодого человека зовут Артем. Он из Сморгони. В свои 22 года парень столкнулся с не очень приятной ситуацией, пишет onliner.by. У него за плечами высшее образование и год военной кафедры. По закону его могут забрать в армию на шесть месяцев. И забирают, собственно. Отправиться служить надо 23 мая. При этом у парня кредит и запланированная на 18 августа свадьба. С девушкой они встречаются шесть лет. Артем задается вопросом, как ему быть в таких обстоятельствах.

— Я окончил БГУ (факультет РФиКТ), — говорит молодой человек. — Плюс год военной кафедры (младший командир). Еще в школе, в моем девятом классе, мы потеряли отца (из-за рака), на втором курсе универа умерла мама (из-за инсульта). Мне тогда было 18 с половиной лет, поэтому статус сироты мне не предоставили.

Из родных у парня осталась только бабушка.

— У родителей был большой дом с участком и кредит. Распределение после окончания учебы было нереально плохое. Пришлось устроиться в Департамент охраны электромонтером за 300 рублей. Спустя три месяца удалось перераспределиться к частнику, где сейчас очень интересно работать. Получаю хорошие деньги. Но 23 мая меня забирают в армию. Да, всего лишь на полгода, ерунда, отслужил бы и забыл, но... 18 августа мы планировали свадьбу с моей любимой девушкой, с которой уже 6 лет как вместе, у меня бабушка, за которой надо присматривать (еще есть дедушка, неродной, который сам перенес 2 инфаркта), ну и кредит. В такой ситуации я могу рассчитывать на отсрочку? — интересуется Артем.

За комментарием журналисты обратились в Министерство обороны.

— В статье 32 Закона «О воинской обязанности и воинской службе», которая определяет отсрочку от призыва граждан, нет упоминаний о взятых кредитах или запланированных свадьбах, — рассказал пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны полковник Владимир Макаров. — Тем не менее, согласно статье 34 того же Закона, призыв граждан на срочную военную службу, службу в резерве организует руководитель местного исполнительного и распорядительного органа совместно с военным комиссаром (руководителем обособленного подразделения). Призыв граждан на срочную военную службу, службу в резерве проводит призывная комиссия. К ней молодому человеку и стоит обратиться в индивидуальном порядке. Написать заявление и, естественно, собрать все документы, которые подтверждали бы возникшие в его жизни обстоятельства.