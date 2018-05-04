The Guardian: Британия создает масштабный альянс против России 1 4.05.2018, 10:19

Великобритания намерена в 2018 году реализовать план по противодействию политике Кремля.

Великобритания намерена в 2018 году усилить противодействие российской внешней политике, сообщает The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве (перевод – РБК). На международном уровне Лондон намерен проводить политику единого альянса против России.

Тему противодействия российским «провокациям» Лондон намерен обсудить со своими партнерами на саммитах G20 («Большой двадцатки»), G7 («Большой семерки»), НАТО и ЕС. «Глава МИД Британии Борис Джонсон воспринимает реакцию России на инциденты в Думе (предполагаемая химическая атака в Сирии. — РБК) и Солсбери (отравление Сергея Скрипаля. — РБК) как поворотную точку и считает, что должна возрасти роль международной поддержки в отпор на это. Великобритания в наибольшей степени намерена противодействовать российской дезинформации и способствовать созданию механизма ответственности за использование химического оружия», — рассказал собеседник издания.

В планах Великобритании — проведение широкомасштабной стратегии сдерживания России на предстоящих саммитах. Эта стратегия должна охватывать вопросы кибербезопасности, политики НАТО в отношении российской угрозы, санкции против российских олигархов и проблемы комплексного подхода к противодействию «российской дезинформации».

The Guardian приводит мнение эксперта Алисии Кернс, которая ранее отвечала за коммуникации в сфере борьбы с терроризмом в Сирии и Ираке. Она называет уникальными методики дезинформации, якобы примененные Россией. «Когда мы имеем дело с большинством противостоящих нам государств или даже с террористическими группами, они используют элементы истины для того, чтобы повысить эффективность их дезинформации, но Россию отличает абсолютное игнорирование истины. Например, в течение первых десяти дней российского присутствия в Сирии Москва проводила большую пропагандистскую кампанию, согласно которой ее самолеты наносили удары только по позициям «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России), что не соответствовало истине», — заявила она.

Кризис в российско-британских отношениях начался после того, как в начале марта Лондон обвинил российские спецслужбы в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Премьер Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в применении химического оружия — нервно-паралитического агента «Новичок». Вслед за этим Лондон объявил о высылке 35 российских дипломатов. Россия ответила на это решение зеркально. Помимо высылки британских дипломатов Москва также закрыла генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратила деятельность Британского совета на территории России. Вскоре вслед за Великобританией о высылке российских дипломатов объявили еще более 20 стран.