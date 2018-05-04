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Джанлуиджи Буффон снялся в рекламе World of Tanks

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  • 4.05.2018, 10:32

Легендарный итальянский вратарь снялся в рекламе белорусской компании.

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон снялся в рекламном ролике игры World of Tanks. В нем Джиджи садится в машину и едет в небольшое кафе, чтобы в одиночестве насладиться новым аддоном с итальянской военной техникой, пишет eurosport.ru.

«Выстоять в мире отважных – непростая задача. Будут появляться все новые испытания, способные сломить любого, но союзники всегда поддержат вас. А если под вашим командованием несколько танков, задача становится немного проще. Если это вам по душе, присоединяйтесь ко мне в World of Tanks!» – цитирует кипера официальный сайт игры.


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