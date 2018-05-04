Война неизбежна? 2 Игорь Эйдман

4.05.2018, 10:35

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Игорь Эйдман

Капитан Титаника сошел с ума.

Есть такой модный журналист и писатель Лев Данилкин. Не подумайте, ни какой-нибудь пропагандон. На НТВ не работает. Косит под интеллектуала, вхож в столичный бомонд, член различных «больших» и «малых» жюри. В прошлом году стал лауреатом национальной литературной премии «Большая книга» за биографический роман о Ленине (отнюдь не апологетический).

Читаю его интервью журналу «Родина»: «...большая война неизбежна, а там уж историческая инерция сделает свое дело, нынешние «беловежские» границы - это временное явление... есть все объективные предпосылки к очень большой войне. Дай бог еще лет 10-15 продержаться, чтобы нас туда не втянули».

Данилкин готов к новой большой войне. Он воспринимает ее как неизбежность и это не вызывает у него сильных эмоций (интервьюер даже сказал писателю: «Вы так спокойно говорите о войне, словно речь о дворовой драке между пацанами»). Он продолжает комфортно жить, писать, получать премии, путешествовать, ходить в театры и рестораны, пребывая в уверенности, что максимум через 15 лет погибнут миллионы людей, города превратятся в руины, земля будет отравлена на столетия вперед. Ему даже не приходит в голову, что долг каждого нормального человека, тем более известного писателя, сделать все возможное и невозможное, чтобы постараться этот ужас предотвратить.

Такое было немыслимо даже в СССР. Любой, кто сказал бы, что мировая война неизбежна (а значит бороться за мир бесполезно) сразу «положил бы партбилет на стол».

В современной России слова Данилкина не вызывают шок или протест, не воспринимаются как дикость. Наоборот это идеологический мейнстрим, навязываемый ТВ-пропагандой. Даже интеллигенцию приучили к тому, что большая война неизбежна. А раз неизбежна, бессмысленно пытаться ей помешать.

Распространено мнение, что российские власти специально говорят о возможности мировой войны, чтобы напугать, а затем шантажировать Запад. Но интервью Данилкина предназначено для своей, а не западной публики, которая журнал «Родина» или РГ не читает. Писателю нет смысла врать и преувеличивать. Он просто так видит ситуацию.

Данилкин, как многие в российской элите, смирился с неизбежностью войны. Если событие считают неизбежным, оно происходит. Если элита страны морально готова к большой войне, она ее неизбежно развяжет.

Капитан Титаника сошел с ума. Он ведет свой корабль на айсберг. Команда это понимает, но ничего не делает для того, чтобы отстранить сумасшедшего от управления. Все смирились с тем, что катастрофа неизбежна, винят в ней, кого угодно, только не себя и стараются делать вид, что ничего страшного не происходит. Кто-то штопает носки, кто-то моет палубу, кто-то ворует виски из буфета...

Игорь Эйдман, «Фейсбук»