Вручение Нобелевской премии по литературе отложили впервые с 1943 года 1 4.05.2018, 10:46

Следующего лауреата премии назовут в 2019 году.

Шведская академия приняла решение не вручать Нобелевскую премию по литературе в этом году, решение поддержал Нобелевский комитет. Об этом сообщается на сайте Нобелевской премии. В последний раз вручение премии по литературе переносили в 1943 г., во время Второй мировой войны, отмечает агентство Reuters (перевод – vedomosti.ru).

Это решение не повлияет на процесс вручения Нобелевских премий 2018 г. в других областях. В сообщении уточняется, что следующего лауреата премии по литературе назовут в 2019 г.

Отказ от вручения Нобелевской премии по литературе в 2018 г. обусловлен скандалом в Шведской академии.

BBC напоминает, что в центре скандала оказался французский фотограф Жан-Клод Арно, в адрес которого звучали обвинения в домогательствах. Всего, по данным шведской газеты Dagens Nyheter, с обвинениями против него выступили около 20 женщин.

Из опубликованных расследований издания следовало, что он также раскрывал посторонним имена будущих лауреатов Нобелевской премии по литературе и говорил, кто станет новым членом Шведской академии. Сам Арно отвергает все обвинения.

Имя Арно в публикациях не указывалось, однако журналисты выяснили, что речь идет о фотографе, театральном режиссере, супруге поэта и члена Шведской академии Катарины Фростенсон. Она была избрана в академию в 1992 г. Вскоре после этого академия проголосовала за исключение Катарины Фростенсон из организации.

В середине апреля Шведскую академию, присуждающую Нобелевскую премию в области литературы, покинула также ее постоянный секретарь Сара Даниус. Она не стала напрямую связывать свой уход с инцидентом, но признала, что ситуация уже оказала значительное влияние на Нобелевскую премию и речь идет «о большой проблеме».

С момента основания премии ее вручение переносилось всего семь раз. Премия по литературе не вручалась в годы войны, а в 1935 г. было решено, что не один из претендентов не достоин награды.