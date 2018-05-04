БХК требует немедленно прекратить давление на правозащитников 4.05.2018, 10:52

Правозащитаная деятельность - легитимный вид общественной деятельности и должна гарантироваться государством.

Совместное заявление с РПОО «Белорусский Хельсинкский Комитет» опубликовал правозащитный центр «Весна»:

- 2 мая 2018 года стало известно, что волонтерка совместной службы наблюдения за массовыми мероприятиями ПЦ «Весна» и РПОО «БХК» Татьяна Мастыкина, которая 25 марта этого года вместе с другими шестью наблюдателями была задержана во время осуществления наблюдения за шествием на пл. Якуба Коласа в Минске, была вызвана в суд Первомайского района Минска. В повестке указано, что 8 мая в 15.30 должно состояться судебное разбирательство по административному делу в отношении Татьяны.

Стоит напомнить, что 25 марта в отношении пятерых задержанных наблюдателей были составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий). В отношении Татьяны Мастыкиной был составлен еще и протокол по ст. 23.4 КоАП (неподчинение законным требованиям сотрудников милиции) в связи с тем, что она на законных основаниях отказывалась от проведения в отношении нее процедуры дактилоскопии.

Надо отметить, что все наблюдатели были визуально обозначены: были одеты в жилеты синего цвета с надписью "#ControlBY" на спине и имели бейджи с фотографией, указанием имени, фамилии, названия организации, которая направила их для осуществления наблюдения за публичным собранием граждан, и не принимали участие в массовом мероприятии. Более того, Белорусский Хельсинкский Комитет заранее сообщил ГУВД Мингорисполкома о том, что будет осуществлять наблюдение за массовыми мероприятиями в Минске 25 марта и просил содействовать наблюдателям в реализации ими своих обязанностей.

При этом наблюдение за массовыми мероприятиями осуществляется исключительно с целью сбора и анализа информации о возможностях реализации гарантированных Конституцией Беларуси и международными нормами права в области свободы мирных собраний гражданами страны на практике.

В соответствии с Законом Беларуси "О массовых мероприятиях" наблюдатели не являются участниками массовых мероприятий. Законом предусмотрено, что неотъемлемым условием участия в массовых мероприятиях является наличие цели - публичное обсуждение и высказывание своего отношения к действиям (бездействию) лиц и организаций, событиям общественно-политической жизни, а также для решения вопросов, затрагивающих их интересы (при проведении собрания) либо в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам или публичного выражения своих общественно-политических настроений или протеста (при проведении уличного шествия) и т.д. (статья 2 Закона).

На массовом мероприятии могут присутствовать и другие лица с другой целью: сотрудники органов внутренних дел - для охраны общественного порядка; работники скорой медицинской помощи - для оказания медицинской помощи; представители СМИ - для выполнения своих профессиональных функций по освещению массового мероприятия и др. Другая цель отличает таких лиц от участников массовых мероприятий. Представители общественных объединений, которые присутствуют на массовом мероприятии для наблюдения, также выполняют общественную функцию - фиксацию хода проведения массового мероприятия, обеспечения прав его участников и другие.

Еще раз напоминаем властям Беларуси, что правозащитная деятельность является легитимным видом общественной деятельности и должна гарантироваться государством.

Особую обеспокоенность вызывает факт незаконного применения физической силы сотрудниками Советского РУВД г. Минска в отношении наблюдательницы Татьяны Мастыкиной в связи с законный отказом от прохождения процедуры дактилоскопии в отношении нее.

В связи с этим мы призываем власти Беларуси:

- Прекратить давление на представителей правозащитных организаций в связи с осуществление ими правозащитной деятельности.

- Остановить начатый административный процесс в отношении Татьяны Мастыкиной и других наблюдателей, задержанных 25 марта.

- Провести надлежащую проверку законности применения физической силы в отношении Татьяны Мастыкиной и привлечь виновных к установленной законом ответственности.