Куда белорусских туристов пустят без виз 4.05.2018, 11:16

Валерией ШЕСТАК

Несколько советов о том, как отдохнуть бюджетно.

На какие курорты можно отправиться налегке, в первую очередь — без визовых формальностей? Выбор приличный — в разной степени «безвиз» для белорусов уже ввели 46 стран. Их список корреспонденту МЛЫН.BY помогла составить владелец туристического агентства в Молодечно Валерия Шестак.

Постсоветские страны

Россия. Любителям пляжного отдыха рекомендуется приглядеться к знаменитым курортам Анапе, Геленджику, Сочи, а теперь еще и Крыму. Прекрасная природа, теплое море, горячая кукуруза.

Сезон: июнь — конец сентября.

Украина. Расположенные там курорты уже который год бьют все рекорды посещаемости белорусами. Срабатывают местные козыри: бюджетное жилье и хорошее транспортное сообщение с нашей страной.

Сезон: июнь — конец сентября.

Азербайджан. Обилие древних крепостей и дворцов, качественный недорогой отдых на Каспийском море и лечение нефтью в Нафталане. За этим туристы едут в Азербайджан. А еще — погулять по Старому Баку, где снимали все «заграничные» эпизоды культовой «Бриллиантовой руки».

Сезон: с апреля по октябрь. Но нужно иметь в виду, что осенью для Азербайджана характерны сильные северные ветра.

Грузия. Здесь есть всё и для всех. Интересуют горы — поезжайте в Сванетию. Если вы гурман и цените изысканное грузинское вино — вам в Кахетию. Если больше по душе субтропики, море, пальмы и экзотика – выбирайте Аджарию.

Сезон: с мая по сентябрь. Туристический бум приходится на июль — август. Комфортная температура для купания в море — с середины июня до конца сентября.

Европа

Албания. До 90 дней здесь можно отдыхать без визы. Долгие годы страна была изолирована от мира, поэтому туристам еще только предстоит узнать о ее богатом культурном прошлом, насладиться красивейшей природой с живописными каньонами и прекрасными чистыми пляжами. Албанцы по-балкански гостеприимны: кормят обильно и вкусно, при этом цены на тур вполне приемлемые.

Сезон: с начала июня до сентября.

Черногория. Без визы сюда можно приехать по приглашению или при наличии туристического ваучера и оставаться до 30 дней. Черногория — страна с прекрасным климатом, прозрачным морем, галечными пляжами, великолепной кухней с обилием морепродуктов, а также богатым историко-культурным наследием и чистейшим воздухом.

Сезон: с начала июня до сентября.

Израиль. Три моря, многочисленные клиники и SPA-салоны, древнее историческое прошлое (один Иерусалим чего стоит!) делают Израиль привлекательным туристическим центром.

Сезон: круглый год.

Азия

Турция. В 2018 году эта страна признана обладательницей самого большого количества пляжей, отмеченных «голубыми флагами». Это значит, что они соответствуют высоким стандартам экологии и безопасности. Тем, кто собирается провести в Турции до 30 дней, виза не нужна. Рекомендуем не ограничиваться пляжным отдыхом. Здесь есть на что посмотреть во время экскурсий.

Сезон: на средиземноморском побережье Турции — с мая до конца октября. На Эгейском побережье лучше отдыхать с июня по сентябрь.

Вьетнам. В 2015 году эта страна пополнила список безвизовых (срок пребывания — до 15 дней). Вьетнам — это шикарные белоснежные пляжи, древние храмы, дикие джунгли, тропические леса, горы и совсем другой уклад жизни.

Сезон: круглый год.

Индонезия. «Безвиз» в этой стране длится до 30 дней. Индонезию, кстати, называют мечтой молодоженов: кристально чистое море, пляжи, как на картинках, яркие закаты. А еще — дайвинг, серфинг, трекинг.

Сезон: с мая по октябрь.

Китай. В первую очередь обратите внимание на остров Хайнань — отличные отели, 300 солнечных дней в году и все атрибуты роскошного экзотического курорта.

Сезон: с ноября по май.

Африка

Египет. В этой стране для нас условный «безвиз». Это значит, что визу получить все же придется — в аэропорту по прилете. Стоит 25 долларов. Но если не собираетесь покидать территорию Синайского полуострова, штамп вам поставят бесплатно. Несомненные плюсы отдыха в Египте — фантастический подводный мир Красного моря.

Сезон: круглый год.

Тунис. Без визы в этой стране можно находиться до 90 дней. Это уникальное место на карте, где европейский сервис дополняет восточное гостеприимство. Большие пляжи, богатая экскурсионная программа, талассотерапия и хамамы. С этого года в Тунис вновь отправятся чартеры из Минска.

Сезон: для любителей тропической жары и теплого моря идеальны июль – август, для предпочитающих комфортную нежаркую погоду — июнь, сентябрь и октябрь.

Южная Америка

Аргентина. Безвизовое пребывание возможно до 90 дней. Аргентина славится неповторимой атмосферой, смешением традиций Нового и Старого Света, а также необычайным разнообразием рукотворных и нерукотворных достопримечательностей.

Сезон: для пляжного отдыха — с октября по май. Однако Аргентина большая страна, поэтому здесь можно с удовольствием отдохнуть в любое время.

Бразилия. Карнавал, джунгли Амазонии, пляжи Рио-де-Жанейро и безвизовый въезд для белорусов. Бразилия ждет туристов практически круглый год.

Сезон: пик туристов приходится на новогодние праздники и время карнавала (в феврале).

Северная Америка

Мексика. Сомбреро, кактусы, текила, перец чили — все это Мексика. Восхитительная кухня, песчаные пляжи, изумрудные воды Карибского моря и Тихого океана. И все это без виз!

Сезон: с ноября по апрель.

Острова

Куба. Остров Свободы освобождает белорусов от всех визовых формальностей на 30 дней. Ром, сигары, жаркие танцы, отличные пляжи — воспоминания об этом останутся надолго.

Сезон: с апреля по май (иногда июнь).

Сейшельские острова. Самый респектабельный и дорогой курорт в мире. В этой «стране Баунти» самые красивые пляжи, уникальные кокосовые пальмы. А Индийский океан настолько богат крупной рыбой, что даже самый неудачливый рыбак не останется без улова.

Сезон: круглый год, однако большинство туристов приезжает сюда зимой.

Лайфхак: как сэкономить на отдыхе?

Бронируйте авиабилеты и гостиницы заранее. Лучше — за несколько месяцев до поездки. Раннее бронирование туров у операторов обеспечит не только оптимальные цены, но и возможность выбрать хороший отель и удобную дату вылета.

Подпишитесь на паблики в социальных сетях, специализирующиеся на скидках и акциях от авиакомпаний и гостиниц, а также на горячих турах.

Летите на курорт не в разгар сезона. Это спасет от изнуряющей жары и избавит от туристической суеты.

Ознакомьтесь с условиями снятия наличных с карты и особенностями обмена валюты в стране пребывания.

Чтобы не тратить деньги на роуминг, купите сим-карту местного мобильного оператора.

В некоторых странах нет смысла бронировать отели 3—4*. Лучше заплатить за апартаменты, гэст-хаус или хостел.

В некоторых странах не стоит брать полное питание на базе отеля. Например, в Таиланде уличная еда — это не только вкусно, но и недорого. Выбирайте не туристические кафе, а те, где сидят местные. Это настоящий знак качества!

Покупайте продукты в супермаркете.

Оплачивайте покупки картами с кэш-бэком.

На чем нельзя экономить

Страховка. Должна быть всегда. И пусть она никогда вам не понадобится!

Посещение достопримечательностей и культовых мест. Воспоминания и фотографии останутся с вами навсегда.

Местная еда. Особенно это касается морепродуктов и сезонных экзотических фруктов.