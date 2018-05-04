Ушла из жизни мать Героя Украины Михаила Жизневского 1 4.05.2018, 11:19

Нина Жизневская

Фото: «Радыё Свабода»

Нина Жизневская умерла на 61-ом году жизни.

Нина Жизневская, мать Героя Украины Михаила Жизневского, умерла в госпитале инвалидов войны на 61-м году жизни, сообщила «Радыё Свабода» ее дочь Наталья. Накануне Нину Васильевну отвезли в больницу на «скорой» - женщине стало плохо, была высокая температура.

Это произошло менее через месяц после того, как похоронили ее мужа, 73-летнего Михаила Жизневского. Михаил Петрович скоропостижно скончался 8 апреля, похоронен рядом с сыном в деревне под Гомелем.

Михаил Жизневский стал одной из первых жертв столкновений участников Евромайдана с милицией. Это произошло утром 22 января 2014 года, когда «Беркут» пошел в наступление в правительственном квартале на улице Грушевского, разбирая баррикады и задерживая людей. Первым застрелили украинского гражданина армянского происхождения Сергея Нигаяна, вторым - Михаила Жизневского. В тот день погибли пять человек, и четверо из них - в результате огнестрельных ранений в грудь, шею и голову. Около 200 протестующих получили ранения.