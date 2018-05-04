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Зинаида Михнюк: Нужно перестать бояться

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  • 4.05.2018, 11:40
Зинаида Михнюк
Фото: Facebook

Солидарность может свернуть горы.

Если бы такая солидарность ощущалось в стране, как на митинге независимых профсоюзов в Минске, то можно было бы горы свернуть, рассказала в комментарии «Радыё Рацыя» председатель Брестского областного независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности Зинаида Михнюк.

«Если бы люди не были напуганы контрактами и вступали в независимые профсоюзы, которые реально защищают трудовые права граждан, то это чувство солидарности могло бы появиться гораздо раньше», - говорит Зинаида Михнюк.

- Нужно перестать бояться. Из-за того, что с 1999 года всех рабочих посадили на «крепостные» контракты, они этим заглушили на всех предприятиях низовые организации независимых профсоюзов. Но остались рабочие, которые не сдались.

По cловам Зинаиды Михнюк, в разрешенном митинге приняло участие около трехсот человек. А если на митинг придут тысячи, то контракты в нынешнем виде будут отменены, оплата труда станет достойной. В свое время, благодаря рабочей солидарности, был принят 8-часовой рабочий день и зарплаты были повышены.


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