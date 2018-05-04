Роман Бессмертный: Нужен новый формат Гадячского договора 3 4.05.2018, 11:45

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Роман Бессмертный

Фото: Facebook

Украина, Беларусь, Литва и Польша должны объединиться в противостоянии России.

Об этом в «Фейсбуке» написал бывший Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный:

«Беларусь – государство, к которому я никогда не буду равнодушным…

Убежден: до тех пор, пока Беларусь будет находиться под прямым влиянием России, а Украина блуждать в своих внешних позициях, Европа никогда не будет чувствовать себя в безопасности. Это место так и останется уязвимым для европейской безопасности.

История допустила большую ошибку, когда позволила четырем странам - Украине, Беларуси, Литве и Польше - двигаться в европейское сообщество с разной скоростью. Помните из истории Гадячский договор 1658? Тогда объединились Русское Княжество, Княжество Литовское и Польская Корона. Пока мы не поймем глубину ошибки ухода от принципов Гадячского договора, то так и будем блуждать в поисках себя в этом бурном мире.

Я считаю, что современные Украина, Беларусь, Литва и Польша должны объединиться в противостоянии агрессии России. Это может быть новый формат Гадячского договора. Например, я бы предлагал создать Союз стран «Трех морей». Или Союз Междуморья. Эта идея востребована геополитической ситуацией и над ней надо работать.

Дело в том, что отсутствие политического единства в этих четырех странах - это мина замедленного действия. Поверьте, она будет периодически срабатывать в направлении разрушения европейской безопасности.

Как показывает история, государства этого региона всегда достигали успеха только тогда, когда стояли на общих позициях. Убежден, что в итоге мы к этому снова дойдем. Поэтому и призываю представителей демократического общества Беларуси не опускать рук».