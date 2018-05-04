Фотофакт: Над Глубоким поднялся самолет свободы 1 4.05.2018, 12:21

Независимые журналисты провели акцию в поддержку свободы прессы.

«Свобода слова будет в Глубоком! Самолет свободы поднялся над городом. Активисты глубокского отделения общественного объединения «Белорусской ассоциация журналистов» провели акцию в поддержку свободы слова», - сообщает «Радыё Рацыя».

Ее приурочили к Всемирному дню свободы прессы. Глубокские журналисты-фрилансеры Татьяна Смоткина и Дмитрий Лупач преследуются за свою журналистскую деятельность.

Именно они и запустили бумажный самолет над Глубоком, как символ свободы слова. Как говорит Дмитрий Лупач, сначала был замысел запустить в воздух птицу, но потом решили сделать бумажный самолет. «Ведь у нас, в Глубоком, родился Павел Сухой – наш знаменитый авиаконструктор. Мы гордимся тем, что он родился в Глубоком и хорошо делал самолеты. К сожалению, эти самолеты служили Советскому Союзу, а теперь служат России и они не несут свободы людям. Здесь поставили два самолета, они надежно приварены и не взлетят, а наш самолет взетел, так как свобода слова должна быть».

По словам Татьяны Смоткиной, свобода слова - это прежде всего внутренняя свобода журналиста:

«Мы решили с Дмитрием показать, что мы поддерживаем свободу слова и в виде таких вот самолетиков и бело-красно-белых шаров – как символ бело-красно-белого флага свободы. Мы запустили в воздух свой самолет свободы, который полетел и высоко поднялся. Я надеюсь, что в нашей стране свобода слова поднимется на значительный уровень и свобода слова будет настоящей свободой, а не просто каким-то канцеляризмом».

На сегодня Татьяна Смоткина и Дмитрий Лупач получили повестки в Докшицкий отдел милиции, где против них возбуждены новые административные дела за их журналистскую деятельность. Таким образом власти «поздравили» независимых журналистов со Всемирным днем свободы прессы.