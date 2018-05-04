Белоруска «попала» на 582 рубля, оказавшись в роуминге в родной стране 2 4.05.2018, 12:15

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Девушка находилась в Вороновском районе Гродненской области.

Роуминг — удобная вещь, но только тогда, когда он нужен. В редакцию Onliner.by обратилась девушка, которая оказалась в несколько необычной ситуации: будучи в Беларуси и пользуясь услугами локального сотового оператора, она вынуждена заплатить более 582 рублей за передачу данных в роуминге — столько придется заплатить за 97,5 мегабайта.

Белоруска пользуется одним из тарифов компании МТС с безлимитным интернетом. Соответственно, задумываться о трафике смысла нет. В тот день в начале апреля она находилась в Вороновском районе Гродненской области, который граничит с Литвой. Именно это стало причиной огромного минуса в балансе.

По словам девушки, переход в роуминг произошел незаметно для нее и смартфон начал потреблять «золотой» трафик: «Я находилась в Беларуси и представить не могла, что телефон переключился на литовского оператора». Она обратилась в МТС с просьбой рассмотреть ситуацию. В компании дали ответ, из которого следует, что все услуги предоставлялись согласно договору, а долг необходимо погасить.

Журналисты также обратились в МТС за уточнением. Вот что нам ответили в компании.

«Когда абонент находится на приграничной территории, при наличии подключенного роуминга возможна автоматическая регистрация мобильного телефона в сетях зарубежных операторов сотовой связи — роуминговых партнеров домашнего оператора. Таковы особенности распространения радиоволн. Радиус действия базовых станций — несколько десятков километров, поэтому зона покрытия зарубежных операторов связи может охватывать и часть территории соседних государств, в частности приграничных районов.

Для того чтобы избежать таких случаев, советуем заблокировать передачу данных в роуминге в настройках телефона. Это особенно актуально для жителей приграничных территорий. Еще один совет — установить на смартфоне ручной режим выбора сети вместо автоматического. В случае если выбор оставить автоматическим, то сеть может меняться в зависимости от покрытия и мощности сигнала.

Случаи, когда в компанию МТС обращается абонент, который столкнулся с подобной ситуацией, единичны».