Пример Армении 2 Александр Гольц

4.05.2018, 12:25

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Александр Гольц

О чем стоит задуматься россиянам.

После того, как второго мая оппозиции Армении удалось заблокировать любое движение наземного транспорта (как автомобильного, так и железнодорожного), тамошняя Республиканская партия, пока еще числящаяся правящей, пообещала не препятствовать избранию премьером лидера уличных протестов Никола Пашиняна.

Он, в свою очередь, призвал к прекращению протестов. Таким образом, группировке Сержа Саргсяна, который пробыл премьером всего несколько дней, не удалось взять реванш за счет большинства в парламенте. Уже восьмого мая Пашинян будет, скорее всего, утвержден «переходным» премьером, чего ему не удалось первого мая.

Конечно, очень забавляет вегетарианская реакция российских государственных СМИ на происходящее в Армении. Все, мол, нормально: обычное внутреннее дело дружественного государства. Подумаешь, свергли лидера, который попытался сохранить власть, отредактировав Конституцию. Никаких упоминаний о концептуальной речи Владимира Путина на Генассамблее ООН в 2015 году, где он объяснял, что всякий народ обязан жить с тем диктатором, которому удалось захватить власть.

Никаких рассуждений о том, что «цветные революции» — новый способ ведения боевых действий против суверенных государств. Никаких упреков, что к власти на наших глазах приходит человек, за партию которого проголосовало всего восемь процентов избирателей. Все эти тележурналисты твердо уверены, что их зрители – клинические идиоты, неспособные задуматься о том, почему "укрофашисты" свергли Януковича "незаконно по наущению Госдепа", а Саргсяна мирно и, главное, законно устранили братья-армяне.

Между тем, восьмого мая слово «Армения» уж точно будет гореть на всех стенах Большого Кремлевского дворца. Потому что произошедшее в Армении (а до этого в Украине и в Грузии) убедительно свидетельствует: все эти избирательные манипуляции и игры в конституционные наперстки мгновенно теряют всякий смысл, когда разгневанные граждане выходят на мирные акции протеста. И кому после этого рассказывать о 80% поддержке населения, о радостях стабильности при вечном кормчем на галерах? Ведь, исходя из армянского опыта, получается, что на улицу с протестами вышли те, кто вчера голосовал за правящего автократа. Точно так же те, кто на референдуме 1990 года голосовал за сохранение СССР, в 1991-м ликовали по поводу его развала.

Таким образом, дело за малым: как в Армении вывести на улицу процентов десять населения страны, или хотя бы крупнейших городов. То есть, в случае Москвы речь идет о полутора миллионах человек. Подозреваю, что без резкого, катастрофического падения уровня жизни, подобное просто невозможно.

И здесь заключается самый тяжелый вопрос тем, кто рассчитывает на возможность свержения Путина в результате уличных протестов. Желают ли россияне выйти из своего равнодушного сна и вдруг возненавидеть правящий режим? Или все-таки сделать ставку на медленный процесс просвещения?

Другое важное отличие российской ситуации от армянской заключается в том, что на самой ранней стадии кризиса в Армении руководители всех силовых структур ясно дали понять Саргсяну – подавлять протест они не будут. В маленькой стране немыслимо стрелять в толпу: почти наверняка попадешь в знакомого или родственника.

В России все иначе. Не зря два года Путин создавал Росгвардию, которая больше сухопутных войск и которую возглавляет его телохранитель. При этом, несомненно, Путин, в отличие от Саргсяна, без колебаний отдаст приказ о подавлении. Поэтому уже сейчас необходимо сконцентрироваться на просвещении силовиков, какой бы тяжелой ни казалась эта задача.

Одним словом, пример Армении ставит перед российской оппозицией вопросы, на которые надо искать ответы именно сейчас, когда правящий режим демонстрирует непоколебимую уверенность в собственной незыблемости…

Александр Гольц, "Ежедневный журнал"