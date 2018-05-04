Все обращения могилевчан успешно зарегистрированы в ООН 4.05.2018, 12:51

Стопроцентный результат активистов и местных правозащитников.

Могилевчане Денис и Павел Крайцевы, а также Елена Кисель получили подтверждение, что их жалобы на действия белорусских властей зарегистрированы в КПЧ ООН, сообщает могилевская «Весна».

Весной 2017 года каждый из них был оштрафован на 15 базовых за участие в акциях протеста. В отношении братьев Крайцевых милиция начала административный процесс за участие в Дне Воли-2017 в Минске. Кисель суд наказал за «Марш нетунеядцев» в Могилеве 15 марта. Кроме этого, девушку отчислили из МГУ им. Кулешова, что правозащитники расценили как преследование за политическую позицию.

С учетом этих трех жалоб в КПЧ ООН находятся уже шесть обращений – все были направлены туда в конце декабря 2017 года.

Ранее были зарегистрированы документы Алены Крень, Константина Чернова и Александра Коронкевича. Все жалобы – последствия горячей весны-2017, когда сотни белорусских граждан были арестованы или оштрафованы властями за выражение своей гражданской позиции.

По словам правозащитника Бориса Бухеля, который помогал составлять обращения, регистрация всех обращений – это очень хороший результат.

— Из международной практики мы знаем, что большая часть жалоб отсеиваются потому, что они признаются Комитетом неприемлемыми. Шесть наших жалоб из шести прошли – значит с большой долей вероятности можно говорить о том, что КПЧ ООН вынесет шесть решений в пользу белорусских граждан, а не государства. По этой категории дел позиция ООН однозначна – самовольных ограничений для свободы мирных собраний быть не должно.