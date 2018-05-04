Пенсионерка, желая разбогатеть, отдала «экстрасенсам» $25 тысяч 4 4.05.2018, 12:39

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Женщина пыталась «закрыть ворота проклятья».

62-летняя мозырянка, чтобы «закрыть ворота проклятья», перечислила неизвестным «экстрасенсам» 25 тысяч долларов. Теперь у пенсионерки — кредиты и долги, а у следователей — новое уголовное дело, сообщает УСК по Гомельской области.

В начале марта мозырянка смотрела передачу про экстрасенсорику. Особенно женщину впечатлила одна «ясновидящая» из Российской Федерации — она узнала ее телефон и решила позвонить. После разговора со «специалистом» выяснилось, что ее семье необходимо «открыть денежные потоки». Для улучшения финансовой ситуации в семье мозырянка согласилась на проведение заочного ритуала. Для этого необходимо было перечислить банковский перевод на сумму 390 долларов.

А дальше — больше. На домашний и мобильный телефоны пенсионерки стали звонить незнакомцы, выдававшие себя за представителей российского учреждения по парапсихологии. Мозырянку убеждали в необходимости дальнейшего проведения магических действий для «закрытия воронки и ворот проклятия». В результате за месяц мошенникам удалось получить от доверчивой женщины 25 тысяч долларов.

Денег не хватало, пенсионерка брала кредиты, занимала у родственников, знакомых и коллег по работе. «Специалисты» обещали, что вложенные деньги ей вернут в двойном размере после участия в беспроигрышной лотерее. По наставлению «ясновидящей» потерпевшая никому не рассказывала о происходящем. Когда история об услугах «экстрасенса» стала известна членам ее семьи, они незамедлительно обратились в милицию.

— Мозырские следователи по факту мошенничества в особо крупном размере возбудили уголовное дело. Проводится комплекс следственных действий, в том числе при участии компетентных органов Российской Федерации, — сообщили в УСК по Гомельской области.