Турецкая оппозиция выдвинула cвоего кандидата в президенты 1 4.05.2018, 12:44

Мухаррем Индже

Мухаррема Индже пообещал стать президентом всех турок.

Крупнейшая оппозиционная партия Турции выдвинула депутата парламента Мухаррема Индже кандидатом на выборах президента страны 24 июня. 54-летний политик единогласно номинирован в пятницу, 4 мая, на съезде Народно-республиканской партии (НРП) в Анкаре, сообщила телекомпания CNN Türk, сообщает «Немецкая Волна».

Выступая перед собравшимися, Индже пообещал стать президентом всех турок, а не только сторонников НРП. Индже является депутатом парламента с 2002 года.

Как заявил глава НРП Кемаль Киличдароглу, при Эрдогане в стране упразднено разделение властей, уничтожена свобода СМИ, демократия оказалась под угрозой.

Турецкая оппозиция опасается установления в стране единоличной власти, если нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган выиграет выборы. В Турции 24 июня пройдут также парламентские выборы. После них завершится переход страны к президентской форме правления, президент станет главой государства и правительства.

Президент Эрдоган 18 апреля внезапно объявил о проведении досрочных парламентских и президентских выборов, обосновав свое решение ситуацией в соседних Сирии и Ираке. Ранее Эрдоган многократно утверждал, что голосование пройдет, как и запланировано, 3 ноября 2019 года.