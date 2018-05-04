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«На окнах грибок, стены в дырах, штор нет»

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  • 4.05.2018, 13:06
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В Речице мать шокировало состояние детского отделения местной больницы.

Местная жительница оказалась в детском отделении Речицкой центральной районной больницы — ребенка забрала скорая. Теперь она пытается привлечь внимание общественности к проблемам медучреждения, пишут «Сильные новости».

По словам очевидицы, санстанция запретила в больнице... шторы. Из-за этого в палатах невыносимо жарко, распространяется грибок.

В учреждении не хватает бинтов для перевязки. «Мальчика (соседа) в палате стошнило на руку, там катетер перевязанный, бинт намок. На просьбу поменять бинт ответили: бинтов нет... Со второго раза поменяли бинт, — пишет женщина (орфография и пунктуация сохранена) в соцсетях. — Может в исполком обратиться? Как сдвинуть с мертвой точки этот вопрос?!»


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