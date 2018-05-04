Юрий Бутусов: Российские танки – оптимальная мишень для «Джавелинов» 5 4.05.2018, 12:56

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Боевая техника РФ не располагает защитой от американского оружия.

Противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» (Javelin) дают ВСУ тактическое преимущество над противником и позволяют изменить характер боевых действий на Донбассе, сказал в комментарии изданию «Гордон» журналист, главный редактор сайта «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«Поставки Javelin в Украину означают, что на порядок повысился уровень нашей обороноспособности. Впервые мы получили вооружение нового поколения, аналогов которого у России нет. Оно качественно превосходит любую аналогичную российскую технику. Это дает нам тактическое преимущество и позволяет изменить характер боевых действий на Донбассе. В случае крупных прорывов или попыток наступления российских войск боевые действия будут проводиться на открытой местности бронетанковыми подразделениями. Располагая Javelin, можно в считанные минуты уничтожить огромное количество российской военной техники», — отметил Бутусов.

По его мнению, применение украинской стороной Javelin будет вызывать панику у российских войск на Донбассе.

«Из 10 выстрелов девять гарантированно попадут в цель. Противник даже не успеет понять, что происходит. При грамотном тактическом применении такое оружие нивелирует любые возможности войск РФ быстро проводить крупные операции. Это психологическое оружие — любое попадание будет вызывать у противника панику. Российская боевая техника не располагает защитой от Javelin. Их танки преимущественно прошлого поколения. Для Javelin это оптимальная мишень», — подчеркнул журналист.

Он считает, что РФ будет распространять ложную информацию о Javelin.

«Россия в свою очередь попытается дискредитировать новое оружие, появившееся в украинской армии. Мол, его сложно применять и никакого преимущества оно не дает. На самом деле можно посмотреть на опыт Ирака. Когда некоторые американские расчеты за 10 минут уничтожали 15 единиц бронетехники. Причем без всякой угрозы для себя. То есть Москва будет распространять дезинформацию о Javelin, чтобы прежде всего успокоить свой личный состав. Также, думаю, россияне будут стремиться захватить такое оружие. Но в последнее время подобных инцидентов не было. Неплохо бы сделать несколько пробных пусков. Можно запустить 10-15 ракет по БМП противника. Это было бы хорошее видео, демонстрирующее возможности Javelin», — резюмировал Бутусов.

Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. Вашингтон снабжал Киев только нелетальной помощью (в том числе бронированными автомобилями Humvee, беспилотниками RQ-11B Raven и контрбатарейными радарами) и помогал в подготовке украинских военных.

На 2018 год оборонный бюджет США предполагает выделение Украине $350 млн на усиление безопасности и обороны, речь идет в том числе о летальном оружии.

1 марта Государственный департамент США решил продать Украине 37 комплексов Javelin и 210 ракет к ним.

30 апреля в американском ведомстве заявили, что противотанковые системы уже доставили в Украину.