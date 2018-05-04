Какие украинские инвесторы теряли активы в Беларуси 4.05.2018, 13:12

История взаимоотношений белорусских властей и украинских бизнесменов.

Недавно журнал «Фокус» оценил капитал Вячеслава Богуслаева в 327 млн долларов — с этой суммой он занял 21-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов Украины, пишет «Завтра твоей страны».

По сообщениям белорусских СМИ, на этой неделе на переговорах Вячеслава Богуслаева в aдминистрации Лукашенко будет решаться, на каких условиях бизнесмен выйдет из капитала Оршанского авиаремонтного завода.

«В залоге» у белорусских властей остался личный самолет Вячеслава Богуслаева, на котором на прошлой неделе он прилетал в Оршу на собрание акционеров белорусского предприятия. По информации источников, передавая свою долю Беларуси, «Мотор Сич» может не только отказаться от финансовых претензий к заводу (на сумму около 19 млн долларов), но и заплатить «неустойку» за невыполнение обязательств по соответствующему инвестиционному договору.

Напомним, в начале 2012 года «Мотор Сич» купил около 60% акций Оршанского авиаремонтного завода за 12 млрд рублей, а компания «Системы инвестиций и инноваций», подконтрольная белорусскому бизнесмену Александру Садовому, отдала 8 млрд. рублей за остальные 40% акций.

Партнеры обещали модернизировать предприятие, загрузить его заказами, а также вложить средства в социальную инфраструктуру поселка Болбасово, где расположен завод. В качестве новых направлений была зарегистрирована авиакомпания «Орша Эйр» и началась подготовка по развитию на базе аэродрома логистического комплекса.

Кто ушел

Вячеслав Богуслаев – не первый украинский бизнесмен, который вынужден покидать Беларусь. В целом число неудачных бизнес-проектов и попыток создать их с участием капиталов из соседней страны намного превышает список успешно функционирующих.

Виктор Пинчук (владелец группы EastOne, состояние – 1 400 млн долларов), который в течение десяти лет (в 1996-2006 годах) занимал в рейтинге «Фокус» 4-е место, являлся акционером Могилевского металлургического завода.

В 2006 году он продал свою долю бывшим партнерам Александру Дементиенко и Михаилу Щеголевскому. Два года назад в украинских СМИ появилась информация о том, что они пытаются продать свои акции белорусскому государству.

После 2015 года не попадает ни в какие рейтинги известный некогда банкир Николай Лагун.

До того, как «Дельта-Банк» был признан неплатежеспособным и ликвидирован, Николай Лагун являлся самым крупным инвестором в белорусскую экономику. Ему принадлежали банк («Дельта Банк»), несколько страховых компаний («Дельта Страхование», «Пенсионные гарантии», «Мега Полис»), доля в крупном девелоперском проекте («Гольф Клуб») и ретейлере «Родная Сторона». После краха украинского бизнеса разрушилась империя Николая Лагуна и в Беларуси – банк признан банкротом, большинство других активов или ликвидировано, или ушло за долги другим собственникам.

Кто не дошел

В течение 2000-2010-х годов бизнес на территории Беларуси пытались наладить несколько других крупных бизнесменов, входящих сегодня в список «Фокус».

Нынешний президент Украины Петр Порошенко, который, по версии издания, сегодня занимает 11-ю строчку с капиталом 524 млн долларов, в середине 2000-х годов безуспешно пытался договориться с тогдашним акционером «Спартака» и «Коммунарки» Маратом Новиковым о покупке кондитерских активов.

Бывший вице-премьер, министр экономики и глава Нацбанка Украины Сергей Тигипко (18-е место, группа «ТАС», 430 млн долларов) в 2009 году пытался открыть в Беларуси банк под рабочим названием «Т-Банк».

Занимающий 43-ю строчку владелец пивного холдинга «Оболонь» Александр Слободян (156 млн долларов), чтобы укрепиться на белорусском рынке, вел переговоры о приобретении «Брестского пива». Завод он не купил и уже вряд ли купит – имущество неплатежеспособного предприятия сейчас распродается с торгов.

Кто остался

Перечень украинских инвесторов, которым интересен белорусский рынок и кто имеет здесь активы, возглавляет самый богатый бизнесмен Украины Ринат Ахметов (3 100 млн долларов).

Одна из его компаний («ДТЭК») занимается поставкой электроэнергии белорусским потребителям, другая («Метинвест Дистрибуция») – металлопродукции.

Не входят в рейтинг представители семьи Приходько (владельцы Крюковского вагоностроительного завода), которые с 2011 года являются владельцами 15% акций Гомельского вагоностроительного завода.