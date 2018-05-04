Белорусской наукой «рулят» дедушки и бабушки 1 4.05.2018, 13:37

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Фото: belta.by

Лучшие ученые стареют.

Такие данные содержатся в статистическом бюллетене «О научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2017 году», подготовленном Белстатом, пишет thinktanks.by.

Согласно официальной статистике, в Беларуси насчитывается 17 тысяч 89 исследователей. 645 из них имеют степень доктора наук, а 2850 – кандидата наук.

При этом лишь 28 докторов наук в стране не отпраздновали полувековой юбилей. 95 ученых с этой степенью имеют возраст от 50 до 59 лет.

Однако наибольшее количество титулованных ученых – более старшего возраста.

Так в возрастную категорию «от 60 до 69 лет» входит 261 доктор наук.

Столько же докторов насчитывается в категории «от 70 лет и страше».

Среди кандидатов наук ситуация несколько иная. Из 2850 исследователей с данной ученой степенью лишь 1019 человек старше 60 лет. При этом в категории «от 60 до 69 лет» - 676 ученых, а в категории «от 70 лет и страше» - 343 человека.

В возрасте до 29 лет (включительно) степень кандидата наук имеет 25 исследователей.

В категории «от 30 до 39 лет» и «от 40 до 49 лет» одинаковое число кандидатов – по 622. Возраст от 50 до 59 лет имеет 562 человека.

Так что потенциал для защиты докторских диссертаций имеется. Однако общее сокращение элиты научных кадров в Беларуси очевидно. Для сравнения: в 2013 году в Беларуси исследованиями занимались 719 докторов наук и 3071 кандидат наук, а в 2001 году – 831 доктор и 3693 кандидата наук. Таким образом «вымывание» и старение исследователей высшей категории в Беларуси продолжается.

Влияет ли возраст на результативность ученых

Экономисты Бенджамин Джонс из Северо-Западного университета и Брюс Вайнберг из Университета Огайо проанализировали, на какой период жизненного цикла пришлось больше всего изобрений и открытий, удостоенных Нобелевской премии, и смогли вычислить "возраст гениальности".

Джонс и Вайнберг исследовали данные о 544 Нобелевских лауреатах и 286 всемирно признанных изобретателях 20 века, и выяснили, что 93% нобелевских и просто значимых открытий были совершены учеными старше 26 лет.

Часть открытий, действительно, делаются в довольно раннем возрасте, однако, пик продуктивности приходится на период между 30 и 40 годами.

Средний возраст гениальности в 20 веке составлял 39 лет. После 40 вероятность сделать что-то великое резкое сокращается.