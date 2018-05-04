В России предложили штрафовать за продажу и перевоз «санкционки» 1 4.05.2018, 13:46

Карикатура: Сергей Елкин

Кремль решил объявить войну «белорусским» креветкам и мидиям.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который вводит штрафы за оборот санкционных товаров в России, пишет "Настоящее Время".

Под него подпадают:

• прямая продажа "санкционки" в России,

• перевозка этих товаров по территории России,

• их хранение,

• маркировка,

• переработка,

• использование для производственных нужд,

• "совершение любых видов сделок" с санкционными товарами помимо продажи.

Штрафы для физических лиц за эти нарушения правительство предлагает установить в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - в размере от 70 до 100 тысяч рублей. За нарушение закона продавцам и перевозчикам также грозит конфискация товара.

Положения закона полностью совпадают с предложениями Роспотребнадзора, которые были представлены в феврале 2017 года и вызвали большой протест в российском обществе. Тогда Роспотребнадзор был вынужден разъяснять, что под запрет по-прежнему не будут попадать "приобретение товаров гражданами для личных нужд и провоз их в Россию". Правительство это идею в закон также не включило.

В число санкционных товаров входит сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие из Соединенных Штатов Америки, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна. "Санкции" на эти продукты российские власти наложили в августе 2015 года, в ответ на экономические санкции, наложенные на Россию странами Запада за аннексию Россией украинского Крыма и участие в конфликте в Восточной Украине.

Несмотря на закон, в Россию по-прежнему экспортируются продукты из ЕС и других санкционных стран: как правило это делается через Беларусь, Молдову и другие соседние с РФ страной.