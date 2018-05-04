Как проходит восьмой день голодовки «Матерей 328»
- 4.05.2018, 14:00
Голодающие из Калинкович вызывали «скорую».
Восьмой день в Калинковичах и Пуховичском районе голодают 14 участников движения «Матери 328», чьи родственники наказаны большими сроками заключения по «наркотической» статье 328. К семи голодающим в Калинковичи сегодня приезжала скорая медицинская помощь, а также двое милиционеров, передает «Радыё Свабода».
66-летняя Людмила Пименовская 3 мая почти не вставала со своей кровати. Она голодает вместе с другими шестью матерям за внука Станислава. Женщине сегодня стало плохо, уровень сахара в крови стал критически низок.
«Медики сделали Людмиле Михайловне укол глюкозы, чтобы поддержать организм», - сказала другая активистка Лиана Шуба.
Сегодня Пименовскую должны забрать домой родственники из Жлобина. Она решила после этого прекратить голодовку из-за плохого самочувствия. Кроме того, дома у Людмилы Пименовской некому ухаживать за больным мужем, состояние здоровья которого ухудшилось.
У Лианы Шубы тоже упал уровень сахара в крови, она чувствует тошноту и слабость.
«Медики и мне пытались сделать укол глюкозы, но не удалось. Сильно сужены вены. Предложили принимать таблетки или добавлять в питьевую воду ложечку меда», - говорит Лиана.
Голодающие пытались пройтись на свежем воздухе. Одолели не более 500 метров - у всех слабость и головокружение.
4 мая женщины из Калинкович должны были встретиться с генеральным прокурором Александром Конюком. Однако накануне им сообщили, что встреча переносится на неопределенный срок.
К голодовке присоединились в Витебске
Тем временем в Пуховичском районе также восьмой день голодовки протеста продолжают еще 7 женщин из движения «Матери 328». О начале голодовки с 3 мая объявила активистка этого движения из Витебска Наталья Шарипов.
Напомним, 27 апреля в Беларуси объявили бессрочную голодовку женщины с общественной инициативы движение «Матери 328», которые требуют либерализации антинаркотических законов, создания комиссии по пересмотру уголовных дел по 328 статье Уголовного кодекса и встречи с Лукашенко.
В голодовке, которая проходит в Калинковичах и в Пуховичском районе Минской области, участвуют до 14 женщин, еще несколько человек присоединились к акции в Могилеве.
После встречи 2 мая с главой администрации правителя Натальей Качановой активистки заявили, что будут продолжать голодовку. Наиболее реальным для выполнения они считают свое требование либерализации антинаркотического законодательства.