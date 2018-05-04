Как проходит восьмой день голодовки «Матерей 328» 4.05.2018, 14:00

Фото: «Радыё Свабода»

Голодающие из Калинкович вызывали «скорую».

Восьмой день в Калинковичах и Пуховичском районе голодают 14 участников движения «Матери 328», чьи родственники наказаны большими сроками заключения по «наркотической» статье 328. К семи голодающим в Калинковичи сегодня приезжала скорая медицинская помощь, а также двое милиционеров, передает «Радыё Свабода».

66-летняя Людмила Пименовская 3 мая почти не вставала со своей кровати. Она голодает вместе с другими шестью матерям за внука Станислава. Женщине сегодня стало плохо, уровень сахара в крови стал критически низок.

«Медики сделали Людмиле Михайловне укол глюкозы, чтобы поддержать организм», - сказала другая активистка Лиана Шуба.

Сегодня Пименовскую должны забрать домой родственники из Жлобина. Она решила после этого прекратить голодовку из-за плохого самочувствия. Кроме того, дома у Людмилы Пименовской некому ухаживать за больным мужем, состояние здоровья которого ухудшилось.

У Лианы Шубы тоже упал уровень сахара в крови, она чувствует тошноту и слабость.

«Медики и мне пытались сделать укол глюкозы, но не удалось. Сильно сужены вены. Предложили принимать таблетки или добавлять в питьевую воду ложечку меда», - говорит Лиана.

Голодающие пытались пройтись на свежем воздухе. Одолели не более 500 метров - у всех слабость и головокружение.

4 мая женщины из Калинкович должны были встретиться с генеральным прокурором Александром Конюком. Однако накануне им сообщили, что встреча переносится на неопределенный срок.

К голодовке присоединились в Витебске

Тем временем в Пуховичском районе также восьмой день голодовки протеста продолжают еще 7 женщин из движения «Матери 328». О начале голодовки с 3 мая объявила активистка этого движения из Витебска Наталья Шарипов.

Напомним, 27 апреля в Беларуси объявили бессрочную голодовку женщины с общественной инициативы движение «Матери 328», которые требуют либерализации антинаркотических законов, создания комиссии по пересмотру уголовных дел по 328 статье Уголовного кодекса и встречи с Лукашенко.

В голодовке, которая проходит в Калинковичах и в Пуховичском районе Минской области, участвуют до 14 женщин, еще несколько человек присоединились к акции в Могилеве.

После встречи 2 мая с главой администрации правителя Натальей Качановой активистки заявили, что будут продолжать голодовку. Наиболее реальным для выполнения они считают свое требование либерализации антинаркотического законодательства.