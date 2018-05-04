В Минске продают участок, сотка которого стоит как «однушка» 3 4.05.2018, 14:22

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В столице участки под жилую застройку можно купить только через аукцион или у частника.

Торгов, правда, уже давно не было, а собственники если и продают что-то, то по заоблачным ценам. До недавнего времени самыми дорогими участками считались земли в Веснинке, где в основном строятся чиновники, бизнес- и спортэлита, пишет tut.by. Пару лет назад цены тут стартовали от полумиллиона долларов. Сейчас пальма первенства перешла в другой район.

Круче Дроздов и Веснинки оказался квартал усадебной застройки за Национальной библиотекой. Участок в 15 соток, который находится в частной собственности, выставили на продажу за 599 тысяч долларов. Понятно, что такая стоимость — это всего лишь желание собственника, а не факт состоявшейся сделки. Цена за сотку — почти сорок тысяч долларов. За эти деньги можно купить пятнадцать «однушек» в Минске, правда, без ремонта и в старом жилом фонде.

Участок расположен на улице Тепличной, 24. До включения в городскую черту тут была деревня Большая Слепня. На 15 сотках стоит хата, гараж, разбит сад. Понятно, что покупать участок будут под снос и строительство нового дома.

Для сравнения, 15 соток в Веснинке в одноименном переулке продают за 310 тысяч долларов.

Ближе к водохранилищу Дрозды, на второй береговой линии, за 12,8 сотки хотят 457 тысяч долларов.