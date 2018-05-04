Приговор Cвятославу Барановичу оставили прежним 4.05.2018, 14:16

Святослав Баранович

Фото: tut.by

Самого осужденного на заседание не доставили.

Сегодня Минский городской суд рассмотрел кассационную жалобу Святослава Барановича и оставил приговор без изменений. Ранее Барановича наказали 3 годами заключения за «насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов», пишет сайт телеканала «Белсат».

Самого осужденного на заседание не доставили.

Напомним, что суд над Святославом Барановичем начался 15 февраля. Дело рассматривала судья Московского района Минска Светлана Бондаренко.

Инцидент произошел 15 марта прошлого года после санкционированного «Марша нетунеядцев» в Минске. Баранович пытался защитить от людей в штатском участников акции, которых задерживали в троллейбусе № 37 на остановке «Площадь Бангалор». Среди них были и анархисты, участвовавшие в акции, и обычные пассажиры. Самого Барановича задержали лишь спустя полгода — 3 октября. С тех пор он находился в СИЗО № 1 Минска.