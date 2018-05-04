Владелец Acura получил «письмо счастья» с фото чужого авто 4.05.2018, 14:37

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Номера автомобиля на фотографии не видно.

С сайтом аbw.by связался читатель Юрий. Он сообщил журналистам, что забрал с почты "письмо счастья" и был немало удивлен: на фото не его, а чужой автомобиль! Как рассказал Юрий:

- Имею черную Acura TSX, на фото БЕЛАЯ (или светлая) Elantra. Номера на фото не видно вообще. Может, старший инспектор Воюш Л.К., который вынес решение о наказании за превышение скорости даст комментарий?

Владелицей автомобиля является супруга, проживает не по адресу регистрации и находится в декрете, что очень усложнило процесс получения письма с паспортом на почте в другом конце города.

Собственно, сама история: имеется в наличии ЧЕРНАЯ Acura TSX. Примерно такая:

Как только стало известно об извещении на получение "письма счастья", я обратился к сайту МВД с целью проверить, как и что. Узнал на сайте только дату и время нарушения. Открываю хронологию google-карт и наблюдаю: весь день семьей мы гуляли с коляской по району.

Это сразу поставило под сомнение постановление, в котором указано, что превышение скорости был зафиксировано на автодороге Слобода - Новосады в Смолевичском районе. Максимум, что я ожидал увидеть на фото в постановлении: аналогичное авто, аналогичный цвет и (самое важное) почти ТАКОЙ ЖЕ номер авто с ошибкой распознания 1-2 цифр из-за грязи (например).

В итоге на постановлении; номера не видно от слова СОВСЕМ; авто белый (или светлый), марка авто вообще не та. Пример авто на фото (предположительно Hyundai Elantra):

Юрий нашел на сайте "Безопасных дорог" телефон, позвонил. Трубку снял тот самый инспектор Воюш Л.К. "Спросил, чем помочь. Я только назвал номер постановления, а он уже все понял и сказал: "Да, вижу, это не Acura". Сказал, что действительно ошибка и можно удалить сразу из базы или через ГАИ. В ГАИ я за неделю так и не попал (заезжал, но было закрыто), поэтому выбрал удалить сразу. Всё культурно, извинился, сказал, система неправильно определила", - рассказывает Юрий. Автомобилист отметил: "У них на фото номер виден, но неправильно определен. Так что "письмо счастья" прилетит, думаю, и обладателю Elantra.

Юрий также отметил: "Кажется мне, что запустили они программу распознания автомобилей в автоматическом режиме без проверки, вот и приходят такие письма". Но Александр, тот самый владелец Skoda Superb, не согласен: "Мне начальник отдела сказал, что ошиблась Миронова и она будет депремирована".