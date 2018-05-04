Глава правящей партии Армении: 8 мая у нас будет премьер-министр 4.05.2018, 14:31

Ваграм Багдасарян

Фото: news.am

Республиканская партия подтвердила намерение исполнить волю народа.

Об этом заявил в беседе с журналистами в парламенте Армении 4 мая руководитель фракции пока еще правящей Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян, пишет news.am.

В ответ на замечание, что и в прошлый раз вы говорили, что не станете препятствовать процессу выборов, но проголосовали против Пашиняна, Багдасарян подчеркнул: «Вы плохо следите. Прежде мы не препятствовали голосованию, а теперь поддержим». На вопрос, будут ли во фракции депутаты, которые проголосуют за кандидатуру Пашиняна, руководитель фракции РПА ответил: «Если не проголосуют, то как он пройдет? Прошу вас, оставьте эти вопросы нам».

Отметим, что на специальном заседании Национального Собрания Армении 1 мая правящая Республиканская партия Армении проголосовала против кандидатуры лидера оппозиции, депутата Никола Пашиняна, которого выдвинула возглавляемая им фракция «Выход». Две другие фракции – АРФД и «Царукян» – поддержали его кандидатуру, но у них не хватило голосов. 8 мая последует вторая попытка избрания парламентом премьер-министра. Если и она не увенчается успехом, то президент вынужден будет распустить парламент и в течение 30 – 45 дней назначить досрочные выборы.