Видеофакт: Тысячи долларов выпали из машины инкассаторов на радость прохожим 1 4.05.2018, 14:54

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Проезжавшие мимо водители бросили авто посреди шоссе и собирали купюры.

В американском городе Индианаполис, штат Индиана, из едущей инкассаторской машины выпали деньги. Как пишет lenta.ru, oб этом сообщается в пресс-релизе полиции штата.

Автомобиль двигался по магистрали I-70, когда у него приоткрылась дверь, и на проезжую часть посыпались мешки с деньгами. При падении часть мешков порвалась, и по шоссе разлетелись тысячи долларов.

Разбросанные деньги привлекли проезжавших мимо водителей. Многие бросили свои машины посреди шоссе и побежали собирать разбросанные купюры. Некоторым удавалось подбирать и уцелевшие мешки.

Прибывшие полицейские обнаружили на месте происшествия людей, которые набивали деньгами карманы и сумки. Им пришлось вернуть свою добычу, однако несколько водителей успели скрыться с деньгами до приезда полиции.

Полиция штата Индиана заявила, что все найденные деньги необходимо вернуть. В случае отказа прикарманивших рассыпанные купюры обвинят в краже. Несколько человек прислушались к призыву и принесли деньги в полицию. Все они освобождены от ответственности.