Петр Порошенко: Семья Жизневских показала нам героический пример 2 4.05.2018, 14:44

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Петр Порошенко

Президент Украины распорядился поддержать семью Героя Украины.

Сегодня стало известно о смерти матери Героя Украины Михаила Жизневского. Нина Жизневская пережила своего супруга лишь на месяц. Президент Украины высказал свою поддержку семье Героя Небесной cотни:

«С глубокой болью воспринял трагическую весть, что вслед за отцом Героя Небесной сотни Михаила Жизневский ушла в вечность его мать Нина Васильевна. Эта семья показала нам героический пример самопожертвования ради идеалов свободы и достоинства. Вечная память Нине Васильевне!», - написал Петр Порошенко.

Также президент Украины распорядился поддержать семью Героя Украины.