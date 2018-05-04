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Петр Порошенко: Семья Жизневских показала нам героический пример

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  • 4.05.2018, 14:44
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Петр Порошенко

Президент Украины распорядился поддержать семью Героя Украины.

Сегодня стало известно о смерти матери Героя Украины Михаила Жизневского. Нина Жизневская пережила своего супруга лишь на месяц. Президент Украины высказал свою поддержку семье Героя Небесной cотни:

«С глубокой болью воспринял трагическую весть, что вслед за отцом Героя Небесной сотни Михаила Жизневский ушла в вечность его мать Нина Васильевна. Эта семья показала нам героический пример самопожертвования ради идеалов свободы и достоинства. Вечная память Нине Васильевне!», - написал Петр Порошенко.

Также президент Украины распорядился поддержать семью Героя Украины.


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