Петр Порошенко: Семья Жизневских показала нам героический пример

Петр Порошенко: Семья Жизневских показала нам героический пример2
- 4.05.2018, 14:44
- 1,019
Президент Украины распорядился поддержать семью Героя Украины.
Сегодня стало известно о смерти матери Героя Украины Михаила Жизневского. Нина Жизневская пережила своего супруга лишь на месяц. Президент Украины высказал свою поддержку семье Героя Небесной cотни:
«С глубокой болью воспринял трагическую весть, что вслед за отцом Героя Небесной сотни Михаила Жизневский ушла в вечность его мать Нина Васильевна. Эта семья показала нам героический пример самопожертвования ради идеалов свободы и достоинства. Вечная память Нине Васильевне!», - написал Петр Порошенко.
Также президент Украины распорядился поддержать семью Героя Украины.
Доручив МЗС України надати родині Жизневських усю необхідну допомогу.— Петро Порошенко (@poroshenko) 4 мая 2018 г.