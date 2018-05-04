Литва утвердила альтернативное название Грузии - Сакартвело 4.05.2018, 15:01

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Изменить традиционное название попросила сама Грузия.

Государственная комиссия по литовскому языку в четверг утвердила альтернативный вариант названия Грузии - Сакартвело.

Об этом сообщил BNS глава комиссии Аудрис Антанайтис, информирует Delfi.

Ранее он отмечал, что вместе с новым названием будет утверждено, что грузинский народ может называться картвелами, а жители всей Грузии - Сакартвело.

Комиссия в течение месяца консультировалась с посольством Грузии, которое передало и позицию грузинских языковедов.

Посольство Грузии акцентирует, что "этот шаг особенно символичен с учетом твердого сотрудничества Грузии и Литвы и исключительной дружбы".

"Это уникальный жест со стороны Литовской Республики, приуроченный к столетию восстановления независимости Грузии и созданию Первой Демократической Республики, которое мы отметим 26 мая 2018", - отмечает посольство.

Еще в апреле литовская комиссия определилась, что "Грузия" останется официальным названием этого государства в литовском языке, однако будут допускаться и альтернативы. По словам Антанайтиса, альтернативный вариант будет разрешен и в официальных документах.

Изменить традиционное название попросила сама Грузия, поскольку сегодняшнее название считает русифицированным. В то же время нынешняя версия названия имеет длительную историю, а аутентичное название Сакартвело официально не использует ни одно государство Евросоюза.

Министерство иностранных дел Литвы обещает использовать в делопроизводстве утвержденное новое альтернативное название Грузии - Сакартвело.

"По поручению министра Линаса Линкявичюса в делопроизводстве МИД планируется использовать и альтернативное название Сакартвело", - сообщила BNS в четверг пресс-секретарь МИД Раса Якилайтене.