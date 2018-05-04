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Активистка «Матерей 328» из Витебска присоединилась к голодовке

  • 4.05.2018, 15:11
Наталья Шарипо

Акция приняла массовый характер.

Об этом Наталья Шарипо сообщила на своей странице в "ВКонтакте". В сообщении уточняет, что голодовку объявила еще 3 мая во время прямого эфира в вечерних новостях телеканала "Белсат", сообщает "Витебская весна".

Напомним, что утром 3 мая витебские "Матери 328" сначала отказались от идеи начать голодовку с точки зрения безопасности. Около горисполкома, куда они хотели отнести официальное заявление о начале голодовки, столкнулись с преследованием неизвестных лиц. Однако вечером Наталья Шарипо изменила решение.


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