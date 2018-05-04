Прощание с пустотой 1 Виталий Портников

4.05.2018, 15:28

Виталий Портников

Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что СНГ разочаровало всех.

Президент Украины Петр Порошенко во время последнего заседания Совета по национальной безопасности и обороны попросил министра иностранных дел Павла Климкина внести предложения об отзыве украинских представителей из координационных органов СНГ. Таким образом, происходит окончательное прощание Украины с Содружеством независимых государств – организацией, которая 27 лет назад должна была, по мысли одних своих участников, обеспечить цивилизованный развод бывших советских республик, а для других являлась прообразом нового имперского государства.

Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что СНГ разочаровало и тех, и других. Фраза Порошенко о том, что Украине нечего делать там, где все действия координируются со страной-агрессором – пожалуй, наиболее точная характеристика окончания «цивилизованного развода» нецивилизованными методами.

За годы своего существования СНГ так и не решило конфликты в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии. Более того, миротворцы СНГ в Абхазии и Южной Осетии просто превратились в оккупантов, что привело к окончательному выходу Грузии из состава Содружества. А когда Россия напала на Украину и оттяпала у этой страны Крым, в Содружестве не нашлось политической воли, чтобы осудить агрессивные действия Москвы, нарушающие, между прочим, не только международное право, но и документы самого СНГ. Вероятно, президент Порошенко прав: Украине в такой организации делать нечего.

Но и Кремль может быть разочарован. Как видно, из его планов обмануть своих бывших соседей и втянуть их в новое союзное государство под руководством российского президента тоже ничего не вышло.

Для того чтобы заставить партнеров согласиться с этой нелепой идеей, приходится воевать или поддерживать этнические и гражданские конфликты на постсоветском пространстве. За 27 лет Россия превратилась из метрополии в основной очаг дестабилизации ситуации на территории бывшего СССР. А на нестабильности империи не построишь.

В результате СНГ не стало ни инструментом развода, ни инструментом интеграции. Оно превратилось в пустоту. Даже президентский клуб, в который выродилась организация в конце 90-х, больше не вырабатывает никаких реальных решений – его постоянными участниками стали авторитарные правители, представляющие неэффективные, деградирующие на глазах структуры государственного управления.

И любой шаг в сторону реформ и изменений – шаг, который приводит к выходу из СНГ. Так было с Грузией, так сейчас происходит с Украиной, так может случиться с Арменией – да и со всеми остальными тоже.

Нельзя до бесконечности находиться в бесперспективности и пустоте.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»