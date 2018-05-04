Жители борисовских Печей заставили власть прислушаться? 4.05.2018, 15:35

«Рассматриваются» иные варианты для строительства автостоянки, кроме как под окнами жилого дома.

После стычки жильцов дома №41 по улице Серебрянникова в бывшем военном городке Печи со строителями автостоянки на месте зеленой зоны, двух массовых собраний, одно из которых посетил заместитель председателя райисполкома Виктор Позняк, коллективных обращений в адрес «мэра» Геннадия Денгалева, а затем и в администрацию правителя, местная вертикаль наконец-то пошевелилась.

Как сообщает ex-press.by, oб этом шевелении дала знать газета Борисовского райисполкома «Адзінства».

Напомним, для жителей, проживающих в доме №41, сданного в эксплуатацию в 1991 году, неприятным сюрпризом стало уничтожение зеленой зоны, где росла не только трава, но и многолетние деревья и кустарники, и начало строительства на этом месте автомобильной стоянки, практически под окнами.

— Неужели в Печах не нашлось более подходящего места для того, чтобы решить действительно актуальную проблему парковки большого количества автомобилей? — недоумевали жильцы этого дома, а также соседних №№ 40 и 25.

Зачем нужно было уничтожать специально созданную за бюджетные деньги зеленую зону, чтобы потом за бюджетные деньги построить на ней автостоянку, а потом рассказывать, что бюджет у нас дотационный?

Какое-то время казалось, что местная власть решила твердо стоять на своем и игнорировать мнение бывших кадровых военнослужащих и членов их семей. И все же, лед тронулся.

В многословном тексте, опубликованном в районке, можно вычленить главное: «По последней информации Виктора Позняка, в настоящее время рассматриваются другие площадки для строительства парковки».

Владимир Залуцкий, один из печинских активистов, противостоявших возведению парковки, не в курсе отмены стройки.

— Мы не знаем ни о каких отменах, но строителей на стоянке нет. Отмечу, что наше обращение к Лукашенко из администрации было перенаправлено в Минский облисполком. Там его рассматривают. О том, что ищут другую площадку и что будет с этой, нам никто ничего не сказал. Да и статья в государственной газете выглядит неубедительно: все размыто и нет четкого плана. Их представитель ни разу не посетил наши собрания. О чем можно с ним говорить?

Также Владимир Залуцкий отметил, что печинцы готовы к диалогу и решению проблемы сообща.

Добавим, что конфликтной ситуации можно было бы избежать, если бы до начала выкорчевки деревьев в зеленой зоне и прочих уже совершенных строительных работ, представители местной власти поинтересовались мнением людей, живущих по соседству. Увы, как выясняется, тратить бюджетные деньги из дотационного бюджета можно и без этого.