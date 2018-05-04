Последний чемпионат мира по хоккею, которым мы можем гордиться 4.05.2018, 15:43

Смогут ли белорусы повторить результат ЧМ-2015?

Три года назад Дэйв Льюис впервые вез сборную Беларуси на чемпионат мира в Чехию. Мало кто ждал, что наши хоккеисты покажут достойный результат. В товарищеских матчах белорусы выглядели блекло (знакомо, да?). Самый опытный вратарь сборной Виталий Коваль приехал после тяжелой травмы. Михаила Грабовского не отпустили на ЧМ «Айлендерс» – да и вообще недоездов хватало. Главный тренер выглядел каким-то потерянным, пишет «Трибуна».

Но на чемпионате случилось чудо.

Как это было

Лишь два матча того чемпионата белорусы провалили. Но это были игры с объективно сильнейшими сборными турнира – Россия и Канада, напичканные звездами, разгромили наших с общей разницей 16:0.

В остальных играх белорусы были хороши. На старте наши еще разочек отомстили Словении за пролет мимо Сочи-2014 (4:2). Словакам проиграли лишь в овертайме (1:2 ОТ). Датчан разгромили на удивление легко (5:1). А главным матчем на турнире для наших стала встреча с США (5:2).

До 2015 года белорусы ни разу не выигрывали у американцев. И в Остраве надежд особых тоже не было. Но белорусы сделали невероятное, проведя один из самых ярких матчей в суверенной истории. Пас Лисовца на Гавруса от борта через всю площадку, танковый проход Китарова, дубль Калюжного в третьем периоде – такое из памяти невозможно стереть.

В предпоследнем матче группового этапа белорусы едва не зацепили финнов. Наши вели 1:0, но к последней минуте вынуждены были догонять. Сценарий концовки получился сказочным: Льюис снял Виталия Коваля, который подменял травмированного Лаланда и проводил первый матч за полгода, а Калюжный попал из круга вбрасывания в «девятку» через скопление игроков на пятаке. Жаль, в буллитах дожать финнов не удалось (2:3 Б).

Матч с норвежцами уже практически ничего не решал. Белорусы трижды огорчили Ларса Хаугена в большинстве и победили (3:2). Это был последний огненный матч трио А. Костицын – Калюжный – С. Костицын на чемпионатах мира.

В 1/4 финала наши влетели канадцам (0:9) и вернулись домой, где были распяты президентом. Четыре победы на групповом этапе и пара достойных матчей с сильными сборными не избавили сборников от клейма «позорище».

На следующих чемпионатах мира ситуация была еще хуже. Против сборной Льюиса научились играть все – даже венгры.

Кто тогда был лидером?

Те, от кого этого ждали. Первое звено сборной полностью оправдало надежды. Калюжный с братьями Костицыными еще в «Еврочеллендже» демонстрировали отличную спайку, а на чемпионате мира продолжили приносить результат.

Калюжный в Чехии сделал 5+5. Соседство с братьями здорово помогло Алексею в результативном плане – точнее, эта тройка отлично дополняла друг друга. Калюжный отлично сыграл против топов: дважды забросил американцам и еще раз финнам.

Андрей Костицын играл в Чехии на вдохновении и был главным креативщиком сборной. Старший брат провалил минский ЧМ – многие поспешили списать его в утиль. Но «АК-46» отработал остравскую часть турнира, как в молодые годы. Он набрал 2+7 в семи матчах – после такого даже начались разговоры о возвращении в НХЛ. Но довольно быстро эта тема заглохла. Андрей до сих пор играет в КХЛ, провалил два чемпионата мира, а в последнем сезоне только мучился с травмами. «Куньлунь» от его услуг отказался, а сейчас ходят слухи, что новополочанин подпишется с минским «Динамо».

Брат Сергей в Чехии играл важную ассистентскую роль (1+6), но ему чего-то не хватало в завершающем стадии. Костицын делал атаки Беларуси, иногда создавал моменты чуть ли не в одиночку, но не забрасывал. Так же, как и брат, провалил ЧМ в Питере и Париже. В последних сезонах тоже часто травмировался. Только что подписал контракт с минским «Динамо» – второй раз за два года.

Лидерская тройка провела выдающийся турнир. Возможно, в минус звену «К-К-К» можно отнести только тот момент, что в пауэрплее белорусы играли ужасно – забрасывать в большинстве наши начали только под конец группового этапа. А на реализацию чаще всего отправляли именно Калюжного с Костицыными.

Кто уже закончил с хоккеем?

Лучший снайпер и бомбардир той команды уже не играет. Алексей Калюжный в следующем году выступил гораздо хуже, а ЧМ закончился для него досрочно – ветеран травмировал ногу и больше на профессиональном уровне не играл. Сначала он помогал «Беларусь 5» в качестве эксперта и комментатора (очень интересно получалось, кстати), а с этого сезона вошел в команду ФХБ, став руководителем центра подготовки юношеских и молодежных сборных.

Сразу два вратаря той команды закончили с хоккеем. Кевин Лаланд в 2015-м приехал в сборную злой после проигрыша финала конференции Кубка Гагарина (его ЦСКА уступил СКА, уступив в серии 0:3) и сыграл здорово – просто поймал нужный ритм. Статистика на выходе получилась не очень впечатляющая (89,5% отраженных бросков и коэффициент надежности много больше трех), но это все из-за лютых россиян с канадцами. Летом после ЧМ Лаланд пытался трудоустроиться в НХЛ, но после кэмпа в «Миннесоте» получил предложение лишь от фарм-клуба «дикарей». Играть в АХЛ Кевин не хотел, вернулся на долгосрочный контракт в минское «Динамо» и больше никогда не играл так круто, как на чешском ЧМ. В этом сезоне тренерский штаб сборной дал понять, что Лаланд в Беларуси больше не нужен. Кевин завершил карьеру и теперь занимается воспитанием новорожденного сына.

Через год после ЧМ-2015 закончил с хоккеем Виталий Коваль. На следующий турнир опытный вратарь поехал вторым номером, но в ходе чемпионата стал первым, потому что у Лаланда не пошло. Летом 2016-го объявил о завершении карьеры. Недавно пытался стать депутатом – неудачно.

Наконец, Сергей Демагин. ЧМ-2015 – последний для форварда в форме сборной Беларуси. После этого хоккеист отказался от белорусского паспорта, пытался закрепиться в составе «Северстали» и «Лады», а по окончании прошлого сезона его фамилия вообще нигде не появлялась. Хотя официально про завершение карьеры Демагин никому не говорил.

Кто отказался играть за сборную?

Демагин – не единственный отказник из той команды. Андрей Стась был капитаном сборной Беларуси на двух последних чемпионатах мира. Прошлым летом центрфорвард неожиданно подписал контракт с «Авангардом» и не считался в новом клубе легионером. Официально об отказе играть за Беларусь Стась не заявлял, но ситуация вполне прозрачная.

Плюс очень похоже, что отказался от сборной защитник Николай Стасенко. Опытный хоккеист в прошлом году был отсеян из команды перед самым чемпионатом мира, а в этом году не появился ни в одном кэмпе. По словам представителей сборной, перед чемпионатом мира Стасенко много раз звонили, но так и не дозвонились.

Кто мог усилить сборную, но травмировался?

Защитник Илья Шинкевич восстанавливается после травмы. Также проблемы со здоровьем у братьев Костицыных – с повреждениями новополочане маялись весь сезон. Уже в кэмпе сборной выбыл оборонительный центрфорвард Артем Волков, который не очень много создавал впереди, но был важным элементом при игре в меньшинстве.

Кто мог играть за сборную, но от них отказались?

Андрей Степанов всегда исправно приезжает в нацкоманду, но второй год подряд форварда отцепляют от сборной незадолго до ЧМ. Сам Степанов считает, что несправедливо и громит Льюиса в интервью.

Александр Кулаков провел не самый плохой чемпионат мира-2017, в этом году тоже призывался в команду на ранние кэмпы, но в решающий лагерь приглашения не получил.

Вратарь Игорь Брикун не вызывался в сборную почти три года. В феврале Игорь получил шанс в «товарняке» с Канадой, но затем у него не задался плей-офф экстралиги. В сборной сделали ставку на других голкиперов.

Защитник Олег Евенко провалил прошлогодний ЧМ, закончив его с показателем полезности «-9». В этом сезоне великана решили от греха подальше не вызывать. Но это не помешало подписать контракт с «Динамо».

От Олега Горошко (последние матчи за сборную в 2016-м), Ивана Усенко (2016) и Алексея Ефименко (2015) в сборной отказались давным-давно.

Сколько человек из той команды до сих пор в сборной?

Восемь. Три защитника и пять нападающих. У некоторых роль в команде за три года поменялась, другие остались на своих позициях.

Дмитрий Коробов уже тогда был одним из самых опытных защитников команды – по возрасту были впереди только Николай Стасенко и Иван Усенко. Тогда Коробов играл больше всех в команде – в среднем по 23 минуты за матч. Примерно то же самое мы увидим и в Дании.

Евгений Лисовец на пару с Артуром Гаврусом стали открытиями того ЧМ. Защитник и вовсе проводил первый чемпионат мира, набрал 2 очка и едва не стал лучшим по показателю полезности – помешали «-3» в четвертьфинале с Канадой. Гаврус почти весь чемпионат отыграл во второй тройке, в матче с финнами весьма неплохо заменил дисквалифицированного старшего Костицына в топовом звене и уступил по результативности только братьям и Калюжному – 2+3. Если тогда на гродненскую парочку никто не давил и ничего особенного от них не ждал, то теперь они должны стать лидерами сборной.

Евгений Ковыршин едет на десятый чемпионат мира подряд. И сейчас немногие помнят чудесную историю из 2015 года. Тогда Евгений не попал в изначальный ростер «националки» – до последнего момента ждали из НХЛ Грабовского. Ковыршин оставался в резерве и успел в самолет на Чехию в последний момент. В итоге Ковер пробил сухого Ринне и стал вторым снайпером сборной Беларуси с тремя голами – больше только у Калюжного. Тогда Ковыршин был «центром» третьего звена – ни больше, ни меньше. Сейчас Евгений будет одним из ключевых центрфорвардов во всевозможных игровых ситуациях.

Сейчас сложно поверить, но Сергей Дрозд весь ЧМ-2015 отыграл во втором звене. И при этом не набрал ни одного очка. Впрочем, у Сергея вообще ни одного очка за шесть чемпионатов мира. Может, прорвет на седьмом? Роль Сергея проста до боли – много работать у бортов и стараться сдерживать атаки соперников. В том числе – в меньшинстве. Кстати, в Чехии Дрозд оказался худшим в команде по показателю полезности – «-7».

Александр Китаров в 2015-м сыграл по полезности диаметрально противоположно. В отличие от Дрозда, Китаров обитал в привычном низком звене, но умудрился забросить дважды – на скорости убегал от Копитара к чужим воротам и от американских защитников, чтобы со второй попытки протолкнуть шайбу мимо вратаря. Китаров и сейчас будет пытаться заниматься тем же. Он отлично подходит под систему Льюиса: при возможности потолкается у бортов, сыграет в меньшинстве, а если очень надо, то и в большинстве.

Артем Демков – еще один винтик системы. Он выполняет ровно то, что требует Льюис. Его умений и старания вполне хватает, чтобы исправно получать место в четвертом звене. Но если раньше Демков чаще выходил флангом в тройке с Волковым, то теперь, возможно, сам будет играть в центре.

Наконец, Никита Устиненко попал в Чехию зеленым игроком – после триумфа молодежной сборной во втором дивизионе. 20-летний защитник отлично зарекомендовал себя в Еврочеллендже и получил возможность сыграть на первом ЧМ. Поначалу Устиненко даже выходил в спецбригадах, но со временем вовсе выпал из основы. Сейчас в сборной осязаемы лишь две пары защитников, Устиненко будет где-то в нижней «четверке».