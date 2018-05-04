Основан международный веб-сайт, который помогает обойти цензуру в интернете 4.05.2018, 15:58

1,725

Цензура в интернете затронула и миллионы белорусов.

Совет управляющих по вопросам вещания, который руководит и работой Радио Свободная Европа / Радио Свобода, вместе с другими международными вещательными структурами основал веб-сайт для обхода цензуры в интернете - bypasscensorship.org, сообщает «Радыё Свабода».

Сайт помогает искать и популяризировать инструменты, обеспечивающие доступ в интернет для всех.

В редакционном обращении к читателям сайта утверждается:

«Миллионы людей страдают от интернет-цензуры по всему миру, и их количество продолжает расти. Мы боремся за перемены».

Сайт и его инструменты для обхода цензуры работают на английском, испанском, арабском, персидском, русском и китайском языках.

Английскую версию можно посмотреть здесь.

Российскую версию можно посмотреть здесь.

Напомним, что 19 апреля так называемая «палата представителей» приняла скандальные поправки к закону о СМИ, которые окончательно уничтожают свободу слова в Беларуси. Поправки вводят обязательную регистрацию новостных интернет-ресурсов. Владельцы и репортеры не зарегистрированных интернет-ресурсов не признаются журналистами, не имеют права на получение и защиту источника информации, а при появлении на массовых акциях приравниваются к демонстрантам.

Вводится обязательная идентификация лиц, размещающих материалы или комментарии на форумах, в интернет-ресурсах». То есть редакторов работающих в Беларуси интернет-СМИ будут заставлять сдавать спецслужбам данные своих журналистов и читателей, комментирующих статьи. Допускается возможность блокировки социальных сетей и ограничение доступа к интернет-ресурсам во внесудебном порядке.

Эксперты назвали данные поправки «ударом по независимой журналистике» и «новым закручиваем гаек».

24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.