Основан международный веб-сайт, который помогает обойти цензуру в интернете
- 4.05.2018, 15:58
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Цензура в интернете затронула и миллионы белорусов.
Совет управляющих по вопросам вещания, который руководит и работой Радио Свободная Европа / Радио Свобода, вместе с другими международными вещательными структурами основал веб-сайт для обхода цензуры в интернете - bypasscensorship.org, сообщает «Радыё Свабода».
Сайт помогает искать и популяризировать инструменты, обеспечивающие доступ в интернет для всех.
В редакционном обращении к читателям сайта утверждается:
«Миллионы людей страдают от интернет-цензуры по всему миру, и их количество продолжает расти. Мы боремся за перемены».
Сайт и его инструменты для обхода цензуры работают на английском, испанском, арабском, персидском, русском и китайском языках.
Английскую версию можно посмотреть здесь.
Российскую версию можно посмотреть здесь.
Напомним, что 19 апреля так называемая «палата представителей» приняла скандальные поправки к закону о СМИ, которые окончательно уничтожают свободу слова в Беларуси. Поправки вводят обязательную регистрацию новостных интернет-ресурсов. Владельцы и репортеры не зарегистрированных интернет-ресурсов не признаются журналистами, не имеют права на получение и защиту источника информации, а при появлении на массовых акциях приравниваются к демонстрантам.
Вводится обязательная идентификация лиц, размещающих материалы или комментарии на форумах, в интернет-ресурсах». То есть редакторов работающих в Беларуси интернет-СМИ будут заставлять сдавать спецслужбам данные своих журналистов и читателей, комментирующих статьи. Допускается возможность блокировки социальных сетей и ограничение доступа к интернет-ресурсам во внесудебном порядке.
Эксперты назвали данные поправки «ударом по независимой журналистике» и «новым закручиваем гаек».
24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.
Обойти блокировку можно и вот инструкции:
- Самый простой способ читать «Хартию'97»
- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»
- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS
- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию