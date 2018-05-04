Заявления 270 белорусов в ООН стали «головной болью» для власти 8 4.05.2018, 16:04

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Белорусские власти вынуждены реагировать на обращения соотечественников в ООН.

Правительство Беларуси ответило на ряд жалоб граждан в Комитет ООН по правам человека. Что дальше? Таким вопросом задается гомельская «Весна».

Дело №3056/2017 (Ольга Николайчик против правительства Беларуси)

Режиссер и общественная активистка Ольга Николайчик обратилась в Комитет ООН по правам человека, перечислив факты ее систематического преследования белорусской властью за участие в пикетах в Минске. В жалобе она просит признать нарушение ее прав на выражение мнения и мирные собрания, гарантированные Международным пактом о гражданских и политических правах.

Белорусское правительство на международном уровне заявило, что заявительница «не исчерпала» все внутренние средства правовой защиты, а также утверждает о «соответствии» национального закона о массовых мероприятиях положениям Международного Пакта о гражданских и политических правах.

В отношении исчерпания внутренних средств правовой защиты Ольга Николайчик через своего представителя в КПЧ ООН, правозащитника Леонида Судаленко заявила, что у председателя Верховного Суда пять заместителей, а у Генерального прокурора четыре.

«Белорусское правительство не разъясняет, к какому конкретно заместителю необходимо обратиться, чтобы впоследствии надзорную жалобу рассмотрел лично председатель Верховного Суда или Генеральный прокурор. По этой причине мы считаем действующее национальное процессуальное законодательство, касающееся права на подачу надзорных жалоб в порядке надзора в Верховный Суд и в органы прокуратуры неэффективным», - отметил в письменной коммуникации правозащитник.

По вопросу соответствия национального закона о массовых мероприятиях международным обязательствам страны правозащитник напомнил, что белорусское правительство до настоящего времени не исполняет Заключение Венецианской комиссии 2012 года, согласно которому национальный закон о массовых мероприятиях подлежит изменению. Кроме того, Беларусь не исполняет многочисленные решения Комитета ООН по правам человека, согласно которых наша страна обязана привести национальный закон о массовых мероприятиях в соответствие со своими международными обязательствами.

Дело №3057/2017 (Зинаида Шумилина и другие против правительства Беларуси)

Активисты Зинаида Шумилина, Василий Поляков и Владимир Непомнящих пожаловались в Комитет ООН по правам человека после того, как местные власти запретили им серию пикетов в Гомеле, во время которых оппозиционеры хотели выразить свое отношение на финансовый кризис с требованием отставки Лукашенко.

Действующий по доверенности заявителей правозащитник Леонид Судаленко в этом кейсе повторил, что национальное процессуальное законодательство, касающееся права на подачу надзорных жалоб в порядке надзора в Верховный Суд и в органы прокуратуры, является неэффективным, что и выявилось в конкретном случае его доверителей.

«Жалоба в порядке надзора в Беларуси не является эффективным средством правовой защиты, поскольку находясь на усмотрении ограниченного круга лиц, не влечет за собой пересмотр дела по существу, так как используется по единоличному усмотрению судьи или прокурора. В случае такой проверки она ограничивается лишь только вопросами правовых норм и не допускает пересмотра фактов и доказательств», - отметил в письменной коммуникации правозащитник.

Он также добавил, что национальное процессуальное законодательство страны не предусматривает возможности и не дает гражданину права на прямое обращение с конституционной жалобой в Конституционный суд.

Дело №3084/2017 (Валерий Репнин против правительства Беларуси)

Активист БНФ Валерий Репнин принимал активное участие в протестных акциях 2017 года, за что суд арестовал его на 5 суток. В жалобе в КПЧ ООН он подробно рассказал, как 25 марта в День Воли вместе с другими участвовал в санкционированном властями митинге, прошедшем в Гомеле.

- Во время мирного собрания, - пожаловался он, - мы протестовали против так называемого декрета о «тунеядцах», после стали расходиться, однако милиция без достаточных на то оснований задержала самых активных.

Заявляя о «неисчерпании» заявителем внутренних средств правовой защиты, белорусская сторона привела статистику за 2017 год, согласно которой прокуратура в прошлом году вынесла 3 766 надзорных протеста по делам об административных правонарушениях, 3 665 из которых (97%) были удовлетворены, в то время как Репнин с жалобами на арест в прокуратуру не обращался.

В этом кейсе Леонид Судаленко заявил, что правительство не раскрывает приведенной статистики, а именно, не указывает, какое количество удовлетворенных судами прокурорских протестов имели отношение к реализации гражданами прав на свободное выражение мнения и участие в мирных собраниях. Он также добавил, что по официальной статистике в стране в 2017 году только органами внутренних дел зарегистрировано 3,9 млн. административных правонарушений, поэтому приведенная выше статистика прокурорских протестов составляет ниже 0,1% от общего количества рассмотренных административных дел в стране.

Доступность и эффективность

По словам правозащитника, практика Комитета ООН по правам человека исходит из того, что внутренние средства правовой защиты должны быть не только доступными, но и эффективными. Эффективным признается такое средство, которое способно предоставить заявителю возмещение вреда в отношении его жалобы и имеет разумные шансы на успех. Аналогичных стандартов придерживается и Европейский Суд по правам человека.

«Пересмотр в порядке надзора является распространенной в бывших республиках Советского Союза практикой дискреционного пересмотра вынесенных решений, которую КПЧ ООН не признает в качестве эффективного средства правовой защиты для целей исчерпания внутренних средств правовой защиты», - подчеркивает в коммуникациях с белорусским правительством Леонид Судаленко.

Он напомнил, после того, как состоялась коммуникация с официальным правительством, дело в Комитете ООН готово к рассмотрению. Срок рассмотрения жалоб составляет 3-4 года. На сегодняшний день здесь зарегистрировано всего 270 жалоб из Беларуси, по 145 из которых уже приняты решения.

О чем белорусы пишут в ООН?

Наиболее часто белорусы жалуются о нарушении права на выражение мнения, Комитет по правам человека устанавливал такие нарушения 64 раза. Следом идет нарушение прав на мирные собрания – установлено 31 раз. Нарушение права на справедливый суд зафиксировано в 12 решениях Комитета, на личную неприкосновенность – в 11 случаях.

Право не подвергаться пыткам зафиксировано в 10 решениях, нарушение прав белорусских граждан на свободу ассоциаций в девяти. В 5-ти случаях Комитет устанавливал нарушения избирательных прав (право избирать и быть избранным), нарушение права на жизнь установлено в 6-ти решениях (дела, связанные со смертной казнью). Далее идут нарушения прав белорусов на гуманное обращение – установлено 5 раз, право не подвергаться дискриминации по политическим мотивам было нарушено два раза, на свободу религии один раз.

Что дальше?

Белорусcкое правительство крайне неохотно реагирует на принимаемые в Женеве решения. Многочисленные попытки правозащитников вступить по этому вопросу с правительством в диалог результата не приносит – «Решения Комитета ООН по правам человека носят для страны рекомендательный характер», такие описки дает белорусская дипломатия гражданам, которые на международном уровне признаны жертвами нарушений прав человека в своей стране.

В 2016 году на уровне правительства был принят так называемый Межведомственный план по правам человека, одним из пунктов которого является «изучение претензий, наиболее часто адресуемых белорусскими гражданами в Комитет ООН по правам человека, а также принятых по ним соображений в целях возможного учета при совершенствовании законодательства и практики его применения». Вопрос исполнения уже принятых там решений в повестке дня белорусского правительства как видим не стоит.

Послесловие

Правозащитник Леонид Судаленко называет себя абсолютным рекордсменом по количеству зарегистрированных и выигранных дел в ООНовском Комитете. Он зарегистрировал 80 индивидуальных сообщений белорусских граждан, заявивших о нарушении их прав. По 33 из них уже приняты решения, по оставшимся 47 делам сейчас проходит коммуникация с правительством страны.

- Я не хотел быть сапожником без сапог, поэтому не оставлял без внимания различные нарушения и моих личных прав, - смеется Судаленко. - Сегодня я имею 10 решений Комитета ООН по правам человека, в которых зафиксированы нарушения моих личных гражданских и политических прав. Нарушение права на выражение мнения установлено в шести решениях, на мирные собрания в пяти. По два раза белорусское правительство нарушало мои права на свободу ассоциации с другими и право быть избранным в «депутаты». В одном решении Комитет по правам человека зафиксировал применение ко мне запрещенной дискриминации по политическим мотивам, - отметил правозащитник.

Напомним, статья 61 Конституции Беларуси наделяет каждого правом в соответствии с международно-правовыми актами, ратифицированными Беларусью, обращаться в международные организации с целью защиты своих прав и свобод, при условии исчерпания внутригосударственных средств правовой защиты.