Видеофакт: Медведь, бобр, лось и другие нарушители государственной границы 1 4.05.2018, 16:10

Опубликованы видеозаписи с белорусско-литовского пограничья.

На официальной странице в Facebook Служба охраны государственной границы Литвы опубликовала видео, на котором медведь гуляет вдоль белорусско-литовской границы.

На видео видно, как медведь идет в сторону Литвы, но потом все-таки принимает решение остаться в Беларуси.

Медведь не единственный, кто отдал предпочтение жизни в Беларуси. Полгода назад целая семья диких кабанов (2 взрослых и 12 детей) решила остаться на ПМЖ в нашей стране.

Хватает и тех, кто хочет продолжить свою жизнь на территории Евросоюза. Например, в прошлом году в Литву сбежал белорусский лось. Он достаточно долго колебался, но после принял решение и перепрыгнул через забор.

В поисках лучшей доли также в прошлом году перешел на литовскую сторону бобр. Пограничники зафиксировали его на камеру. На странице пограничной службы читатели тогда задавали вопросы насчет его судьбы: не вернуть ли его на родину, не нарушает ли он пограничное законодательство? Пограничники заверили, что проверили все документы бобра и искренне поприветствовали на территории Литвы.

Среди белорусских животных встречаются и беженцы, которые вынуждены бежать из Беларуси, потому что здесь им грозит опасность.

Служба охраны государственной границы Литвы зафиксировала, как волк гонится за кроликом. Спасая свою жизнь, серый просто был вынужден перейти границу и остаться в Литве. Вернется ли он когда-нибудь в Беларусь, неизвестно.