Stratfor: Россия получила двойной удар 3 4.05.2018, 16:16

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Фото: EPA

Частная американская разведка рассказала о военном бюджете России.

К такому выводу пришли эксперты Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). В ежегодном докладе института говорится, что Кремль в 2017 году потратил на оборону на 20% меньше, чем в 2016-м, и причиной такого сокращения стали экономические проблемы РФ.

Тем не менее в новом году Россия продолжит военную модернизацию, но Кремлю и Владимиру Путину предстоит столкнуться со сложным выбором – в какие сферы направить средства, а в каких траты сократить. Об этом говорится в материале частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, который есть в распоряжении "Апострофа".

"В 1990-е годы, после распада Советского Союза, Россия сократила военные расходы, однако при президенте Владимире Путине Москва поставила цель оживить свои вооруженные силы и неуклонно увеличивала оборонный бюджет.

В условиях растущей экономики и роста цен на энергоресурсы темпы российской военной модернизации еще больше ускорились после российско-грузинской войны 2008 года, которая выявила структурные недостатки военного потенциала РФ. Пять лет спустя большие инвестиции в российскую армию окупились, когда страна использовала свою все более изощренную и эффективную военную машину для операций в Украине и Сирии", - говорится в материале Stratfor.

Но в то же время, отмечают аналитики, пока Кремль посылал своих военных в Украину и Сирию, Россия пострадала от двойного удара – падения цен на нефть и санкций Запада. Эти два фактора привели к спаду российской экономики с 2014 по 2017 год. В результате Кремль столкнулся с необходимостью принимать сложные финансовые решения. И, как показывает последнее исследование SIPRI, Кремлю пришлось существенно урезать и военные расходы.

Хотя у аналитиков Stratfor не вызывает сомнений, что оборонный бюджет России сокращается, цифру в 20%, по их мнению, нужно рассматривать в контексте, иначе она может вводить в заблуждение.

"Прежде всего, важно помнить, что разница в расходах включает единоразовый платеж, сделанный российским Минфином в 2015 году, чтобы разобраться с большой частью долга военной промышленности страны. Если этот элемент не включать, то фактическое сокращение может быть рассчитано аналитиками, такими как Майкл Кофман из Центра военно-морского анализа, ближе к 7%, чем к 20%", - поясняют в частной разведке.

Кроме того, в Stratfor считают, что нельзя точно рассчитать военные бюджеты таких стран, как Россия, ведь большое количество статей расходов на оборону, включая расходы на стратегическое оружие, часто остается нераскрытым. И, добавляют аналитики, если цены на энергоресурсы опять поднимутся, это позволит России снова увеличить оборонный бюджет.

"Бурный рост военных расходов России, который наблюдался последние полтора десятилетия, в целом закончился, - заключают аналитики Stratfor. – И хотя военная модернизация в России будет продолжаться в той или иной форме, Москве придется ограничивать разработки и сосредоточиться на ключевых областях, отказавшись от всеохватывающего подхода".

В Stratfor полагают, что Россия, скорее всего, будет уделять первоочередное внимание своему стратегическому ядерному арсеналу, высокоточному оружию и средствам радиоэлектронной борьбы. А вот российский военно-морской флот, по мнению аналитиков частной разведки США, может пострадать от наибольшего сокращения финансирования.