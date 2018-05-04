закрыть
4 мая 2018, пятница, 17:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Синоптики: В субботу будет до +30°С

  • 4.05.2018, 17:01

В отдельных районах завтра ожидаются кратковременные дожди, грозы.

5 мая территория Беларуси окажется под влиянием атмосферного фронта, за которым начнет поступать более прохладная воздушная масса с северо-запада Европы, пишет pogoda.by.

Переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер северный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +8..+13°С, во второй половине дня повысится до +17..+23°С; по юго-востоку ночью +14..+17°С, днем +24..+30°С. Атмосферное давление будет расти.


популярное за неделю

Мнение

Анекдот о свободе слова
Анекдот о свободе слова Ирина Халип
Армяне борются и с Путиным
Армяне борются и с Путиным Виталий Портников
Уходить надо, не дожидаясь пинка
Уходить надо, не дожидаясь пинка Владимир Халип
Работа «Хартии-97» заслуживает самой высокой оценки
Работа «Хартии-97» заслуживает самой высокой оценки Богдан Здроевский