В Борисове вынесли очередной приговор по дедовщине в армии 4.05.2018, 17:27

Артем Бердник

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

22-летний сержант обвинялся в «злоупотреблении властью, сопряженном с насилием».

В Борисове вынесли приговор Артему Берднику — военнослужащему 72-го гвардейского Объединенного учебного центра в Печах, сообщает tut.by. Сержанта приговорили к трем годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Артему Берднику 22 года. Обвинение ему предъявлено по ч. 1, ч. 2 ст. 455 УК — «Злоупотребление властью, сопряженное с насилием». Вину он не признал. Потерпевших по делу четверо — солдаты Синевич, Пучинский, Захаревич, Кондрацов.

По словам гособвинителя, в армию Артема Бердника призвали 20 мая 2016 года. Для потерпевших он был начальником. Во время службы сержант принял от рядового Пучинского пять пакетиков кофе и 14 пачек сигарет.

16 июля 2017 года, увидев, что Синевич (один из потерпевших) пользуется неуставным телефоном, обвиняемый не доложил об этом командиру. Вместо этого он, как заявили в зале суда, забрал телефон и пользовался им до тех пор, пока смартфон у Бердника не увидело начальство. В итоге сержанта отправили на 10 суток на гауптвахту. В сентябре история повторилась. Правда, аппарат он тогда отдал.

Позже Артем в третий раз забрал телефон у рядовых Кондрацова и Захаревича, которые вместе пользовались смартфоном. Спустя какое-то время в медроте между сержантом и Захаревичем произошел конфликт.

— Я его дернул за одежду: «Зачем ты это сделал?» — ранее пояснял свое поведение Бердник. — Сказал, если бы я не был в армии, оторвал бы ему руку.

Бердник отрицал, что бил или толкал Захаревича. Кондрацов в показаниях отметил, что не знает, что произошло между Бердником и Захаревичем. Лишь заметил, что у Захаревича была разбита губа.