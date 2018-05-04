В Беларуси весна началась с роста увольнений 4.05.2018, 17:46

Отрицательная динамика наблюдалась практически во всех отраслях экономики.

По данным Белстата, в марте 2018 г. наниматели опять уволили больше работников, чем приняли на работу. Оптимизм, продемонстрированный ими в феврале, к сожалению, не стал тенденцией этого года, пишет «Экономическая газета».

Соотношение принятых и уволенных работников в марте т.г. составило лишь 90,1%: на 50,1 тыс. потерявших свое рабочее место пришлось 45,1 тыс. нашедших новое. При этом по сравнению с февралем выросло не только число уволенных работников (тогда их было 41,5 тыс.), но и число принятых на работу (в феврале – 41,5 тыс.).

В «сухом остатке» марта в сфере занятости дополнительно оказалось почти 5 тыс. человек, оставшихся без работы. И это при реальной рассчитываемой Белстатом по методологии Международной организации труда безработице в 5,1% (подробнее см. «Безработица по международным меркам»). Удивительно, но Минтруда и соцзащиты насчитало даже меньше – 22,9 тыс. – безработных на конец марта, чем в феврале (23,9 тыс.), при том же уровне зарегистрированной безработицы – 0,5% от численности всей рабочей силы, которая в марте неожиданно выросла с 4343,8 тыс. до 4346,6 тыс., т.е. почти на 3 тыс. человек. Это еще раз доказывает низкую эффективность системы занятости, предлагаемой властями: люди просто не надеются, что им реально помогут, и не желают ею пользоваться.

Отрицательная динамика с трудоустройством в марте наблюдалась практически во всех отраслях экономики. Ситуация настолько печальна, что мы не смогли даже составить традиционную тройку лидеров в сфере занятости, поскольку лишь две отрасли показали положительное соотношение принятых и уволенных работников. Это информация и связь (114,1%), которая была лидером февраля, и горнодобывающая промышленность (111,8%), занявшая в последнем месяце зимы лишь 10-е место.

Все остальные отрасли экономики показали в сфере занятости результаты разной степени «паршивости». Рейтинг «самых плохих» в марте возглавило снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (соотношение принятых и уволенных – 68,9%, в феврале оно делило 2–3 места с конца), операции с недвижимым имуществом (69,8%, замыкали «пятерку» отстающих в феврале) и финансовая и страховая деятельность (69,9%, «антилидер» февраля). Плохи дела и у предоставления прочих видов услуг (76,4%, в феврале делило 2–3 места с конца), а также здравоохранения и социальных услуг (79,1%, в последний месяц зимы эта отрасль была «в плюсе»).

Таким образом, наши надежды на то, что оптимизм у нанимателей весной сохранится, не оправдались – февраль, когда большинство отраслей экономики показали «плюс» в сфере занятости, оказался лишь приятным исключением из общего негативного правила.