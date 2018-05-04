The Economist: Революция в Армении была похожа на праздник 4.05.2018, 17:55

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Вместо горящих покрышек и баррикад были танцы и музыка.

Это было больше похоже на празднование, чем на революцию, пишет авторитетный британский журнал The Economist, обращаясь к последним событиям в Армении, пишет «Радио Азатутюн».

«Вместо горящих покрышек и баррикад, молодые люди, завернутые в армянский флаг, танцевали и перекрывали улицы, играя в волейбол или просто сидя на коврах. Но за всем этим, однако, стоит бархатная революция во главе с молодым поколением армян против старой гвардии, которая контролировала страну с момента ее независимости в 1991 году, - пишет издание и добавляет: - 1 мая, в день выборов премьер-министра, несколько десятков провластных депутатов попытались скомпрометировать Никола Пашиняна, представив его как опасного, антироссийского и неприемлемого для Кремля кандидата, однако Москва хранила молчание».

По мнению The Economist, «Россия была уверена в своем стратегическом влиянии на Армению и не хотела поддерживать терпящую поражение сторону».

Газета The Washington Post отмечает, что заставить премьер-министра уйти в отставку могло быть действительно очень сложно, однако этот процесс также вызывал удовольствие. По крайней мере, такое впечатление сложилось у корреспондента газеты от недавних событий в Армении.

«Сотни тысяч демонстрантов вышли на улицы, чтобы совершить бескровную революцию, в результате которой эта маленькая страна, как минимум, смогла избавиться от авторитарного правления, - пишет The Washington Post и продолжает: - С середины апреля, когда харизматичный лидер Никол Пашинян начал протесты, Ереван окунулся в водоворот уличных празднований, где в основном молодые люди вышли на борьбу с коррумпированными, по их убеждению, властями».

«Мы, армяне, танцуем, когда мы счастливы, - сказал один из демонстрантов, подчеркнув: - Мы очень счастливы осознанием того, что можем показать властям, что они не могут нас обманывать».

Британская The Independent довольно подробно представила пройденный Пашиняном путь - от студента-бунтаря, борющегося с коррупцией, до лидера общенационального движения. Всего за два месяца он смог не только заставить многолетнего президента страны Сержа Саргсяна отказаться от мысли стать пожизненным премьер-министром, но и изменил политические границы, став новым спасителем страны, который очевидным образом может руководить сотнями тысяч людей, пишет авторитетное издание.

Касаясь планов Пашиняна, The Independent отмечает, что 1 мая, в день выборов премьер-министра, он уклонился от того, чтобы предтавить себя как левого или правого политика, утверждая, что эти подходы более не жизнеспособны. Некоторые считают, что это был преднамеренный шаг с целью формирования более широкой оппозиционной коалиции, однако те, кто знаком с Пашиняном, представляют его как в душе либерала, на практике уверенного в себе популиста, а при необходимости прагматичного политика, пишет The Independent.

Кстати, британская газета побеседовала с близкими сторонниками Пашиняна, которые утверждали, что стратегические решения были приняты группой из 20 человек, и Пашинян всегда прислушивался и учитывал мнения своих сторонников.