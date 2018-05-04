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Кольцо замкнулось: в Минске на площади Ванеева огромный затор

  • 4.05.2018, 18:02
  • 1,893
Фото: twitter

На улице Ванеева и Партизанском проспекте в Минске огромные пробки.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По предварительной информации, пробка образовалась из-за ДТП с участием автобуса, которое произошло в вечерний час пик на круговом перекрестке, передает tut.by.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения по Партизанскому проспеку составляет 7 км/ч, а по улице Ванеева всего 3 км/ч. В целом обстановку на дорогах столицы сервис оценивает в 7 баллов.


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