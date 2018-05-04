Цена биткоина почти достигла $10 000 4.05.2018, 18:05

Стоимость монеты продолжает расти на протяжении последнего месяца.

В пятницу, 4 мая, криптовалюта Bitcoin на крупной бирже Bitfinex подешевела до отметки в $9 685. Несколько часов назад стоимость монеты превышала $9 769, после чего снизилась. Специалисты CoinDesk считают, что цена продолжит расти, уже в ближайшее время она достигнет отметки в $10 000, передает РБК.

Согласно техническому анализу графика курса первой криптовалюты, ее стоимость вновь начала подниматься после того, как достигла минимума в $6 500 в апреле, отметили эксперты. Они добавили, что цена может вырасти до отметок в $10 455 — $11 950. Наиболее вероятно, что в скором времени биткоин подорожает до уровня в $10 455. Затем ему будет необходимо преодолеть несколько уровней сопротивления, которые могут серьезно замедлить рост цены.

Вчера резко увеличился общий объем торгов первой криптовалютой, это может положительно повлиять на дальнейший рост курса. Для того, чтобы цена монеты начала падать, она должна опуститься ниже отметки в $8 652, но подобное развитие событий маловероятно. Для дальнейшего роста в долгосрочной перспективе биткоину необходимо держаться выше уровня в $9 290.